Steigerwald Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. ügyvezetője a cég új irodaházának előadótermében köszöntötte az érdeklődőket. Úgy fogalmazott, már többször fogadtak látogatókat, akik megnézhették a fejlesztéseket, a szomszédoknak, azaz a csalai lakosoknak viszont még nem volt alkalmuk megmutatni az új csarnokokat és gépeket. – Nagyon megváltozott a hulladékgazdálkodás Székesfehérváron, ami a város mellett annak régióját is érinti. Sokszor a különböző fórumokon is elhangzik az a kérdés, hogy mekkora mennyiségű az örökre lerakott hulladék. Ebből a szempontból fontosak az új létesítmények, hiszen ezek mind a lerakott hulladék mennyiségének csökkentése céljából jöttek létre – emelte ki a Depónia ügyvezetője. A telephelyen kezelnek vegyes, szelektív és zöld hulladékot is, ezekkel kapcsolatban Steigerwald Tibor elmondta, úgy gondolják a hulladék minél nagyobb részét kell kezelni, ezzel egyidejűleg pedig csökkenteni a lerakott mennyiségét. – A lerakási arányt mostanra 50 százalék alá sikerült vinnünk. Tizenkét évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem itt dolgozni, akkor ez az arány 80 százalék fölött volt. Az a célunk, hogy ez a szám néhány éven belül jelentős arányban csökkenjen – emelte ki az ügyvezető.

Fotó: Simon Erika / ÖKK

Cser-Palkovics András polgármester kiemelte, az építkezés során sok kellemetlenség adódhatott a Csalán élők számára, éppen ezért Östör Annamáriával, a városrész önkormányzati képviselőjével szerették volna megmutatni nekik is a beruházás eredményét. – A végső cél az lenne, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen. Az újrahasznosítás nagyon jó dolog, de az a legjobb, ha nem keletkezik hulladék. Ezért is kell például az a szemléletformáló terem, ahol most vagyunk, hogy a fiatalok már abba nőjenek bele, hogy hogyan lehet elkerülni a hulladéktermelést – fogalmazott Cser-Palkovics András.

Östör Annamária hangsúlyozta, a csalaiaknak már most is több előnyük származik a hulladékkezelő cég fejlesztése nyomán. – A közelség miatt Csalára nagy hatással van az, hogy itt mi történik. Minél modernebb, minél fejlettebb üzem veszi körül annál jobb a csalaiaknak is. Ennek első eredménye, hogy kiérkezett a menetrend szerinti autóbusz, a másik pedig, hogy a szélessávú internet vezetéke már elér a csalai kereszteződésig. Erre vonatkozóan már megcsináltatta a terveket egy nagy szolgáltató cég, és azon vagyunk, hogy minél előbb elkezdődjenek ezek a munkálatok Csala irányába is – emelte ki a városrész önkormányzati képviselője.

Fotó: Simon Erika / ÖKK

Az érdeklődők megtudhatták, hogy különböző modern gépekkel és humán erőforrással hogyan zajlik a szelektív hulladékgyűjtőkbe kerülő szemét szétválogatása. A nemrégiben munkába állt gépek képesek szétválogatni a papírt, az alufóliát, a PET-palackokat, valamint az alumínium csomagoló eszközöket is. A telephely legújabb területein május óta egy műszakban zajlik a munka, július 1-jétől azonban már két műszakban válogatják majd a szelektív hulladékot.