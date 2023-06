Két ötösön is túl van az az osztály, akik 55 évvel ezelőtt hagyták el a nagyvelegi iskola sokat látott padjait. A helyiek, akik nem hagyták el a települést, azok csak átsétáltak a nagy bulira, míg az elszármazottak legalább egy pár órára visszatértek szülőfalujukba, hogy a régi közösség újra együtt legyen. Az osztály tagjai 1960 őszén kezdték meg tanulmányaikat és 1968 nyarán jelezte nekik utoljára a képzeletbeli csengő az utolsó tanóra végét.

Az osztálytalálkozón méltón emlékeztek volt igazgatójukra, akit nem csak ők tartottak nagyra, hanem a község is. A tanintézmény akkori vezetője ugyanis az a Badics János volt, aki nemrégiben lett Nagyveleg Község Díszpolgárára. Sajnos nem csak az ő hiányát kellett elfogadni a közös nap folyamán, hanem néhány diáktársét is. Az osztálytalálkozóra természetesen meghívást kapott a volt osztályfőnök Richter Miklós tanár úr is, aki sajnálatos módon nem tudott részt venni az eseményen, egészségi állapota miatt. Diákjai persze ettől függetlenül is megköszöntek mindent és jó egészséget kívántak Richter tanár úrnak.