A Kihívás napjának már hagyománya van a településen. A Vadvirág Óvoda intézményként egy alkalommal már indult a rendezvényen, ám tavaly úgy döntöttek a csősziek, település szinten is beneveznek a nagy kihívásra.

Az előző év sikere után – kategóriájukban országos szinten az 5. helyen végeztek – idén ismét elindultak a megmérettetésen. Mindenki aktívan vett részt a programokon, akár nézőként, akár közreműködőként.

Fotó: Hajdú Marianna / FMH

Hajnalban csikung gyakorlással kezdtek a felkelő nap fényében Adamek Róbert vezetésével, ahová még Soponyáról is csatlakoztak a sportolni vágyók pont, mint az előző évben.

Talán leglátványosabb rendezvény a nap során mégis az ovisok kerékpáros és kismotoros túrája volt. A gyerekek mozgáson túl a kerékpáros közlekedés szabályaival is ismerkedtek, ahol a polgárőrség autója kísérte a gyerekek és a pedagógusok megmozdulását, és vigyázott a biztonságukra. A kis kerékpárosok, miután szép libasorban eltekertek a kondiparkig, ott “meggyűrtek még néhány vasat”.

Fotó: Hajdú Marianna / FMH

A délután főszereplői a küzdősportok voltak. A Kossuth utcai iskolaépületben Halmai Roland vezetésével, a Senshi Karate-do egyesület vezetője tartott edzést, a Sportpályán pedig Burián Bence és Burián Bendegúz, az Alba Kempo egyesület edzői mozgatták meg a résztvevőket, tetőtől talpig. Az eredményesen megmozgatott és bemelegített izmokat nem hagyták ellazulni. Gyalogos- és kerékpáros túrával vették be a település utcáit. A gyalogos túra célállomásának szintén a Sportpálya lett kijelölve, ahol a kondi parkban is megmozgatták magukat a résztvevők az ovisok által meghajtogatott eszközökön. A település egyik nagyon aktív lakója, a 83 éves Lóránt Feri bácsi, tavaly is aktív szereplője volt a programoknak, – egyébként is, nap mint nap rója a település utcáit kerékpárjával, hogy orvosi tanácsra mozogjon – idén is nagy örömmel csatlakozott a megmozduláshoz.

Fotó: Hajdú Marianna / FMH

Thauz Ildikó a nap helyi szervezője állítja, a vidéki embereknek is igényük van a mozgásra, a testedzésre. Ezekkel az alkalmakkal próbálják meg bemutatni az egyszerűen is elérhető, megvalósítható mozgási lehetőségeket. Tapasztalata szerint: “ez a nap egy remek alkalom arra, hogy közösen megugorjuk a kihívásokat, hiszen a mindennapi élet is erről szól.”