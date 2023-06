Megkezdődik a Vendel-árok átépítése a Móri úti és Aranysas utcai telkek tömbbelsőjében. Korábban rendszeresen előfordult, hogy a víz elöntötte a Móri úti telkeket, most a beruházással megteremtik a biztonságos vízelvezetést – ez a beépülő Aranysas utcai ingatlanok számára is biztonságos megoldást hoz majd.

Fontos fejlesztés valósul meg a helyenként ellenlejtéses szakaszú, néhol mederlapokkal burkolt, rossz állapotú árok megújításával. A nyílt árok helyén zárt csapadékcsatorna épül ki az Aranysas utcáig, mintegy 220 méteres szakaszon. Forgalomkorlátozást nem vezetnek be, a kivitelezés várhatóan szeptember végéig tart.