Szaxofonnal kezdődött a tájház átadási ünnepség Kincsesbányán június 9-én, délután. A hófehérre festett épület homlokzatát díszítő bakonyi motívum festőjének, Tisza Veronikának legkisebb lányától egészen a Rákhegy egyik legidősebb lakójáig, Rátki Lajosnéig minden korosztály képviseltette magát a ceremónián. A verssel, dallal, zenével elválasztott beszédek sorát a település vezetője kezdte.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

-Ez a ház nekem személyesem is nagyon fontos. Már a gondolat megszületésének pillanatában is élettel volt tele ez a ház, ahogy a rákhegyi közösség is, akik közül sajnos sokan kiestek a sorból, de helyettük mindig csatlakoznak újak. Rákhegyen a tájháztól nem messze álló körforgalom volt egykoron a közösség központja. Adventi gyertyagyújtás, szalonnasütés, forraltbor kóstolás, minden ott zajlott. Édesapám ennek a közösségnek az oszlopa volt, így én is sokat voltam ott, és most olyan helyzetbe kerültem, hogy a közösségi ház létrehozásával egy nagy hiányt sikerült pótolni. Volt nekünk egy vízházunk is a víztározó partján, ám azt eladták, így oda sem mehettünk már. Most viszont, a harmadik pályázati nekifutásra lett egy saját házunk, ahol együtt lehet a közösség, és bízom abban, hogy édesapám is látja ezt odafent, mondta Murányi Marianna polgármester.

A tájház megvétele, felújítása, környezetének rendezése a Magyar Falu Programnak köszönhető és ezzel kapcsolatban mondott pár szót a választókörzet képviselője.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

-Ez a pályázati program nagyon sokat segít a települések fejlesztésén, élhetőbbé tételén. Nekem 26 településem jogosult ebből az alapból forrásokat lehívni, hiszen Székesfehérvár, Mór és Sárbogárd kivételével valamennyi város és község ötezer fő alatti a hozzám tartozó területen. Bízom abban, hogy a jelenlegi háborús költségvetés ellenére is lesz lehetőség további pályázati pénzeket lehívni. Többek között utak, járdák, óvodák, iskolák és orvosi rendelők újulnak meg, a Magyar Falu Programnak köszönhetően, így egyre vonzóbbakká válnak ezek a települések a nagyvárosban élők számára. Jól mutatja ezt az igényt az, hogy szinte eltűntek az eladó táblák az ingatlanok kerítéseiről, valamennyi településen. Mindnek akad gazdája, aki újítja vagy éppen szépíti új otthonát, mondta Törő Gábor országgyűlési képviselő.

Az énekek és a szavalatok után a kormánybiztos köszöntötte a település vezetőit, a vendégeket, különös tekintettel a rákhegyiekre.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

-A magyar nyelv sok szépet ad nekünk, és ezek között számtalan szép településnév van. Eddig Aranyosapáti volt ilyen tekintetben a legnagyobb kedvenc, ám mostantól Kincsesbánya lesz az. Ez a település egy kincset őriz, minimum a nevében, de minden település kincset őriz, és közülük sok megmutatja, de számtalan elrejti. A falvak az éltető erő forrásai, és azok a falvak fejlődnek, ahol a közösség összetartó és ahol sokat tesznek a településük, településrészük érdekében. Ez mindig egy teremtő erő, ami minden faluban benne van. A Magyar Falu Programnak éppen az a szépsége, hogy nem Brüsszel és nem Budapest írja azt, hanem maguk a magyar falvak, mondta Gyopáros Alpár kormánybiztos.

Az ünnepi műsor végén, némileg változtatva a megszokott forgatókönyvön, a két politikus, Gyopáros Alpár és Törő Gábor fogták a magyar szalag két végét, hogy Rákhegy lakosságának önként jelentkezői elvághassák azt.