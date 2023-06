Mint megtudtuk, a fenti időszakban a Deák Ferenc utca 73-149-es házszámig terjedő szakaszt, illetve a 80-tól a 154-ig lévő háztartásokat érinti. Mindez a gyakorlatban pedig azt is jelenti, hogy vízhiányt is tapasztalhatnak az ott élők, valamint a víz zavarossá is válhat. A zavaros víz az egészségre nem ártalmas, ülepítés után fogyasztható! Automata mosógéppel a mosás nem ajánlott!

Fotó: Kecskés Zoltán