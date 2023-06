A Fehérvári Kézművesek Egyesülete által megrendezett Késesek és Kovácsok Országos Találkozóján kézművesek, nyitott udvarok, bemutatók, színpadi produkciók fogadták az érdeklődőket egész nap. A hagyományoknak megfelelően a szerb templom kertjében hagyományőrzők részvételével nyitották meg a rendkívül népszerű eseményt. A fesztivál távolabbról érkezett vendégeit és a székesfehérváriakat Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte, aki idén is köszönetet mondott a kézművesek egyesületének és a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnak. A szervezők nevében Szenczi Jánosné, az egyesülete elnöke szólt.

A FEOL a nap derekán Pongrácz Zoltánt kérdezte.

– Röviden: nagyszerű az egész! – értékelt a szervezők nevében. – Bár a Tűzzel-vassal Fesztiválhoz az elmúlt tizennyolc alkalommal szinte kivétel nélkül a rekkenő hőség tartozott hozzá, azért nem bántam, hogy ezúttal sokkal jobban alakult az időjárás. Szerencsére a vihar tegnap elvonult, és ha itt most körbenézünk, látjuk, hogy a hangulat családias, bája van az egész rendezvénynek. Nagyon örülök annak, hogy ez tényleg ilyen jól sikerült.

Valóban egész nap olyan sokan voltak, hogy szinte forgalmi dugó alakult ki a Skanzenben. Mi a szerb templom kertjében beszélgettünk, de a két házzal odébb lévő kézművesek házáig percekig tartott elvergődni a sokaságban, a megannyi nézelődő között. Teljesen megtelt az utca, többen el sem férhettek volna. És mit láthatott a látogató?

– Hagyományos módon a késes kovácsmesterek bemutatkozását és portékáit, erről „szól” elsősorban az utca, a templomkertben pedig az egyesület kézművesei bizonyítják tudásukat – folytatta Pongrácz Zoltán, aki munkáival maga is kiállító volt: kézművesként elsősorban zenélő dobozokat és fa ékszereket készít. – A gyerekeket játszóház várja, miközben színpadi produkciók, hagyományőrzők szórakoztatják a közönséget. A fesztivál egyrészt családias, másrészt szakmai rendezvény, hiszen még fegyvermesterünk is van. Megjelent a szakma krémje, és bár ritka, hogy ennyi férfit lásson együtt az ember, azért mindenki, a gyerekek is találhatnak maguknak programot. Kiváló együttműködést alakított ki a kézműves egyesület a tulajdonosokkal, ezért sok ház udvarán ilyenkor mesterek tanyáznak le, vagy foglalkozásokat tartanak. Még a legkisebb udvarban is telt ház van. Melyik lehet a legnépszerűbb? Talán a gyermekek részére szervezett színvonalas foglalkozások körül tolonganak a legtöbben.

A FEOL Podcast nagyszerű mestereket kérdezett, körképet készítettünk az eseményen. Beszélgettünk juhásszal, késes mesterrel, kovácsemberrel és ötvössel, de még egy zsoldos hagyományőrző katonával is. Keressen minket, hallgassa meg e kiváló férfiak gondolatait: biztosan nem bánja meg!