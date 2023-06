- Én magam is kistermelő vagyok, így számomra is jó lehetőség ezeknek a vásároknak a megtartása, de rajtam kívül sokan gondolják ezt így. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a márciusban megtartott első vásáron mintegy negyven sátor állt a Nagymagyarország téren, amelyekben a legkülönbözőbb portékákat kínálták – mondta Fináncz Imre, a vásár szervezője, aki nem mellesleg tagja a csókakői polgárőrségnek is, így a rendezvény lebonyolításából a helyi polgárőrök is kiveszik a részüket.

A várkapu melletti sziklafal remek helyszínt kínált a sziklamászás kipróbálására

Fotó: Borsányi Bea / Fejér Megyei Hírlap

A vásár mellé mindig igyekszik valamilyen plusz programot is szervezni, hogy még vonzóbbá tegye az eseményt. Most szombaton a Tatabányai Alpin Sportklub tajgai jöttek Csókakőre, akik ingyenes lehetőséget biztosítottak a vállalkozószelleműeknek arra, hogy kipróbálják a sziklamászást. A vár bejárata melletti sziklafalra lehetett felkapaszkodni, majd onnan kötél segítségével leereszkedni. Imre tarsolyában bőven vannak még ötletek izgalmasnak ígérkező kísérőprogramokra, többek között szeretne valamikor pantomimeseket is meghívni, de baba-mama börzét is szervezne.

Szombaton viszonylag kevesen verték fel sátraikat a vár tövében, az árusok egy részét vélhetően a mögöttünk lévő esős napok riasztották el. Vásár azonban lesz még! Akit érdekel, annak érdemes figyelnie a Csókakői Vári Vásár nevű oldalt a közösségi hálón, hogy ne maradjon le az aktualitásokról. Főleg azért, mert az eseménynek nincs fix időpontja, ahogy az a legtöbb vásár esetében megszokott.