A valós adatokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a saját honlapján teszi közzé, ezek bárki számára elérhetőek. Az oldal számait böngészve kiderült, hogy a legtöbben szürkehályog-műtétre várnak, majd ezt követi a térdprotézis, majd a csípőprotézis műtétre várakozók száma. A webbeteg.hu szakportálon megjelentek szerint áprilisban térdprotézis műtétre több mint 11 ezer beteg várt, a portál szerint akkor átlagosan 226 napot. A legtöbbet, 786 napot Győrben, a legkevesebbet, alig egy napot Szegeden. Ugyanezen adatok a csípőprotézis-műtét esetében: 129 nap volt az átlagos várakozási idő áprilisban 7476 pácienssel. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében kellett a legtöbbet időzni, itt 286 nap volt az átlag, az áprilisi adatsor szerint, míg a szegedi egyetemen csupán három nap volt ez a mérőszám.

Nem voltunk restek, felütöttük hát a NEAK honlapját, hogy megnézzük a friss adatokat Dunaújváros vonatkozásában. A térd és csípőprotézis műtétekre fókuszáltunk. Térdprotézis esetében ortopédiai és traumatológia szakma szerint is rá lehet keresni a várólistára. Előbbinél Dunaújváros nem is szerepelt a listában, utóbbinál hat fő várakozót írt a rendszer, 17 napos várakozási idővel. Csípőprotézisnél ugyanezekre a számokra: egy várakozó és hat nap várakozási idő.

Ezek a számok a sajtóban keringő adatoknál jóval szerényebbek, megkérdeztük hát a témában a lehető legilletékesebb személyt, dr. Úr Viktort, a Szent Pantaleon Kórház traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosát. Beszélgetésünk fókuszába kizárólag a helyi és térségi esetek, statisztikák kerület és ha már mikrofonvégre tudtuk kapni az osztályvezető főorvost, akkor a protézisműtétekkel kapcsolatban a tisztánlátás kedvéért rákérdeztünk például arra is, hogy milyen folyamat vezet el a műtétig, mi is a tényleges várólista és milyen gyakorisággal végeznek ilyen típusú beavatkozásokat a dunaújvárosi kórházban.

Dr. Úr Viktor elmondta, hogy a városi kórházban a baleseti sebészeti osztály egy I. szintű traumatológiai ellátó hely, melynek ellátási körzete túlnyúlik a város határain, sőt ellátási területünkön kívülről is van módunk és kapacitásunk beteget fogadni. Elmondható tehát, hogy a traumatológiai osztályon végzett munka egy megyei jogú városi kórháznál nagyobbnak felel meg, kivéve abban, hogy politraumatizált eseteket ebbe a kórházba nem, vagy csak indokolt esetben szállítanak. Azt is megtudtuk, hogy az osztályon három főállású orvossal és több mellékállásban itt dolgozó kollégával látják el a feladatukat. Az osztályon traumás betegeket látnak el és protézisműtéteket végeznek. A kettő összefügg, mert traumás betegeknél is szükség lehet protézis beültetésére és ha nem lenne ebben gyakorlatuk, akkor azokat a betegeket el kellene küldjék más intézményekbe a beavatkozások elvégzésére. A traumás esetek mellett vannak a tervezhető ellátású betegek, azaz akiknek nem sérülésből következően van szüksége a beavatkozásra, a protézisműtétre. Őket előjegyzésbe veszik és rajtuk is elvégzik a szükséges beavatkozást.

Dr. Úr Viktor osztályvezető főorvos

Fotó: LI

A Szent Pantaleon Kórház az országos lista 25 helyén áll az elvégzett protézisműtétek tekintetében. Ez a „helyezés” igen jónak mondható, főleg annak tükrében, hogy térd-illetve csípőprotézis műtéteket az osztályvezető főorvos jelenlétében végeznek. Ehhez képest a várólistákkal „egészen jól állnak”, ami nem is csoda, mert megtudtuk, hogy minden műtétes napon végeznek legalább egy, de lehet, hogy több protézis műtétet. Az ellátási körzet magas betegszáma miatt ez a gyakoriság az, ami lehetővé teszi azt, hogy betegeknek gyakorlatilag nem kell várnia a beavatkozásra. És ennél a pontnál tisztáztunk egy fontos dolgot. Ahhoz, hogy valaki a műtőasztalra kerüljön és megkapja a protézist nem elég csupán egy röntgenfelvétel, még ha sokan ebben a tévhitben is ringatják magukat. Dr. Úr Viktor elmondta, hogy ezek a műtétek nagy műtétnek számítanak, az egész ízületet kicserélik, ezért széles körű vizsgálatokra van szükség a beavatkozás előtt. A röntgen és a vérvétel alap, de ezen túl góckutatást kell végezni, mely az egész testre kiterjed, hogy nincs e gyulladás a szervezetben, mely a műtét utáni gyógyulást, protézis beépülését veszélyeztetné. Fogorvoshoz, gégészhez kell menni, férfiaknak urológiai, nőknek nőgyógyászati vizsgálaton kell átesniük, EKG-t kell csinálni és aneszteziológiai vizsgálatra is szükség van, az érzéstelenítés, műtét utáni fájdalomcsillapítás miatt. A társszakmák előjegyzései miatt ezeknek az elvégzése egy-két hónapot is igénybe vehet, de miután az összes lelet megvan és nincs akadály a műtétnek, akkor innentől kezdve gyakorlatilag napokon, heteken belül elvégzik a műtétet, tehát külön várakozási idő nincsen.

Megtudtuk azt is, hogy statisztikailag a szövődményekkel visszatérő betegek aránya nem magas, sőt jobb, mint az országos átlag. Ez is lehet az origója annak, hogy már nem csak a városból és a szűk térségből érkeznek a protézis-műtétesek. Dr. Úr Viktor elmondta, hogy az utóbbi időben szignifikánsan megnőtt a Cecéről érkező betegek száma, de ugyanez a helyzet Százhalombatta és Érd esetében is, akik a főváros helyett Dunaújvárosba jönnek a panaszukkal. A Pentele-híd forgalomba állásával pedig megnőtt a Dunavecséről, Szalkszentmártonból, Tassról érkező betegek száma, ami korábban sem volt kevés. Az ellátási körzeten kívülről érkező betegek számának növelése a traumatológiai/ortopédiai szakrendelésen növeli meg a várakozási időt, annak ellenére is, hogy heti három napon ad az osztály ortopédiai szakrendelést. Ezeken az alkalmakon akár száz beteg is megfordulhat egy nap alatt.

Fotó: LI

A protézises műtétek időtartama a hosszú előkészítést követően átlagosan egy óra, egy óra húsz percet vesz igénybe, viszont három orvos is jelen van a beavatkozásnál. A betegeknek a műtét másnapján már lábra is lehet állniuk. Ezeknél a műtéteknél az országban használatos legkorszerűbb protéziseket használják Dunaújvárosban is és mint említettük a műtéteknél alacsony a szövődményes esetek hányada, tehát kimondható, hogy a betegek szakszerű ellátásban részesülnek és erre nem is kell fényéveket várniuk, ellentétben azzal, amit a bevezetőben említettünk, hogy egyesek/sokak „éveket várnak” a műtéti beavatkozásra.

Forrás: duol.hu