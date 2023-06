Különleges élményben lehetett része annak az öt osztálynak, aki megvendégelte az ASKA kutyusait és gondozóit szerda délelőtt a szárazréti iskolában. Ahogy közösségi oldalukon is írják két négylábú társuk tartott velük, Fidó és Chili és remek hangulatban telt a látogatás.

Fidó és Chili örömmel hagyták, hogy simogatják őket.

Forrás: ASKA Alapítvány Facebook oldal

Molnár Tamásné Zsazsa, az ASKA Állatmenhely telephelyvezetője a feol.hu kérése elmesélte, hogy hogyan okították a fiatal generációt a felelős állattartásra.

– Gyakran járunk a kutyáinkkal iskolákba, illetve nyaranta nyári táborokba, de hamarosan a menhelyre is ellátogatnak a gyerekek. Ilyenkor játszhatnak velük és simogatják őket, mindeközben pedig beszélgetünk a felelős állattartásról és az állategészségügyről. Videókat mutatunk nekik és olykor kutyás bemutatókat is szoktunk tartani. Annak mindig nagy a sikere, a gyerekek elbújnak, a keresőkutyáink pedig megkeresik őket – osztotta meg élménybeszámolóját a telephelyvezető, aki fontosnak tartja, hogy már a legfiatalabbak is tisztában legyenek, hogy mekkora felelősség egy állat, ez esetben egy kutya örökbefogadása, tartása.