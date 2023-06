- Június 20-ig várjuk a Mi Tájházunk címmel az alkotásokat. A témát a falu fennállásának 250. évfordulója kapcsán találtuk ki. Az A4-es méretben, tetszőleges technikával készült alkotásokat akár személyesen is oda lehet nekem adni, de postán is várjuk őket a 2066 Újbarok, Barok u. 12. címre, a nevemre címezve – mondta Pats Krisztina, az Újbarki Tájházért Egyesület elnöke, aki azt is hozzátette: örülnének, ha nem csak gyerekek, de felnőttek is pályáznának. A művekből kiállítást rendeznek, a legjobbakat pedig díjazzák is.

A rajzpályázattal kezdődhet a ráhangolódás! Az idén hároméves egyesület ezúttal is számos programot tervez, amelyekkel igyekeznek minden korosztályt megszólítani. A részletek egyelőre még nem álltak össze, ezért az elnök a tavalyiak közül sorolt fel néhányat ízelítőként: volt kenyérsütő verseny, kutyás bemutató, jóga felnőtteknek és gyerekeknek, játékos feladatok, sorversenyek, készült gulyás és lángos is. – Ez most nem az a program, aminek kifejezetten a sváb hagyományok állnak a középpontjában, a Családi Napon inkább a családokra és tavaly például az egészséges életmódra hegyeztük ki.

A jövő hónap elején esedékes rendezvényre – hangsúlyozta az egyesület elnöke - mindenkit várnak a környező településekről is!