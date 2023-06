A nyári hőség kutyáink számára is megterhelő lehet, ám ezeket némi extra odafigyeléssel napokat megkönnyíthetjük kedvenceink számára. Molnár

Molnárné Zsazsa úgy fogalmaz, gondoljunk csak bele a saját helyzetünkbe, mi mit szeretnénk ebben a hőségben: hűvös helyen lenni és sok folyadékot fogyasztani. – Pontosan ugyan erre kell odafigyelni a kutyák esetében is. Ha egyedül vannak otthon napközben, és nincs légkondicionáló, akkor legyenek lesötétítve az ablakok, legyen némi légmozgás és mindig legyen nagy mennyiségű víz az állat közelében, fontos viszont, hogy ez ne legyen jéghideg, de állott se – fogalmazott az ASKA vezetője. A szakember kiemelte, ma már lehet olyan segédeszközöket kapni, mint például a hűtőmatrac, amit jellemzően a nagy testű és a hosszú szőrű kutyáknak szoktak ajánlani. Ezek tehát a legfontosabb dolgok akkor, ha a kutya otthon van.

Viszont természetesen nyáron is el kell vinni kedvenceinket sétálni, ilyenkor azonban körültekintően kell eljárni. – A mostani időszakban a gazdáknak fontos lenne figyelniük arra, hogy lehetőleg minél korábbi időpontban legyen a reggeli séta. Lehetőleg be kellene tartani az állatoknál is azt a tanácsot, hogy 11:00 és 16:00 óra között ne tartózkodjunk a napon. Az esti órákban, amikor már kicsit lehűlt a levegő, akkor javasolt egy nagyobb, hosszabb sétát tenni – mondta kérdésünkre a szakember. Ám az sem mindegy, hol történnek ezek a séták. Molnárné Zsazsa tapasztalatai szerint sok gazda elfelejti azt, hogy a beton mennyire fel tud forrósodni, és amíg ők valamilyen lábbelit viselnek, kutyáik tappancsa közvetlenül érintkezik a forró felülettel. – Ez a kutyáknál akár égési sérülést is okozhat. Folyamatosan kerülnek be az állatkórházba olyan kutyák, akiknek megégett a talpa. Azon időszak alatt például, amíg a gazda a piros lámpánál vár a kutyájával, akinek egy helyben kell állnia a betonon, súlyos sérülések alakulhatnak ki – emelte ki az ASKA vezetője. Mint mondta, hasznosak lehetnek azok a krémek, amelyek a kutyák tappancsainak védelmét szolgáló krémek, de a legjobb megoldás a megelőzés.

A kertes házakban élőket talán bosszanthatja, ha kutyájuk ásni kezd a nyári hónapok alatt, ám a szakember elmondása alapján a négylábúak ezt nem azért teszik, hogy idegesítsék gazdájukat. – Azért ásnak, mert hűvös földdel ők is hűteni tudják magukat. Nagyon fontos, hogy a kertben a kutyának mindig legyen árnyék, ne legyen az, hogy esetleg el van kerítve egy részen, ahol nincs lehetősége árnyákba húzódni – emelte ki Molnárné Zsazsa.

Az ASKA vezetője hangsúlyozta, a kutyák nagyon gyorsan képesek hőgutát kapni, a nyomott orrú kutyákra pedig fokozottan oda kell figyelni.