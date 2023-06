Portálunk is beszámolt az egy évvel ezelőtti, 2022. júniusi eseményekről a Cinca patak mentén. Akkor a heves esőzések következtében kialakult villámárvíz nagyrészben elárasztotta a Petőfi utcát és több ingatlant is.

Az önkormányzat vis maior pályázatot nyújtott be, és szerencsére támogatást kapott a helyreállítási munkálatokhoz. Bár a meder kiszélesítése két héttel ezelőtt elkészült, a támogatás kifizetése még várat magára. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat a költségeket előre fizette, és most várja a támogatás utólagos megoldását.

Sajnos azonban az önkormányzat nem adhatott be vis maior támogatási igényt a Cinca-patak Fő úton túli, kastélypark melletti részére, mivel az már nem tartozik az önkormányzat tulajdonába. Ezért nem volt lehetőség a patak kotrásának folytatására ezen a területen, pedig itt is indokolt lenne a patak medrének kiszélesítése.

A napokban ismét heves esőzések voltak a megyében, de ez szerencsére nem érintette olyan súlyosan a települést, mint az egy évvel korábbi csapadék özön. A kiszélesített patakmeder is sokat segített ebben, de mint Varga Tündétől, a település vezetőjétől megtudtuk, van még mit tenni. Nem kérdés számára, hogy a Cinca-patak medrének kiszélesítése a patak Fő úton túleső részén is szükséges lenne és nem elégséges, hogy a meder kotrása csak a Malom-csatornától a Fő útig – az önkormányzati terület határáig – történhetett meg. Ezen felül a Fő út Ősi felé eső részén szintén gondokat okoz a csapadékvíz elvezetés, ezért az itt található árokrendszer kiszélesítésén is dolgoznak, a Fürst Sándor utcától a Sárvíz-malomcsatornáig, hogy ezeken a területek lévő ingatlanokat is eredményesen védhessék a hasonló villámárvizektől.

A polgármester azt is elmondta a Feol.hu-nak, hogy a település határában lévő szántóföldek lejtése a falu szempontjából meglehetősen szerencsétlen, így az ott összegyűlt csapadékvíz is végül a falu felé folyik, amit az említett árkok és patakmeder a megfelelő beavatkozás nélkül, nem képes a Sárvíz-malomcsatornába továbbítani. Mint mondta, továbbra is azon dolgoznak, hogy megfelelő feltételeket biztosítsanak az árvízi kockázatok minimalizálása érdekében.