Ezen kezdeményezéshez csatlakozott be a MÁV-START Zrt. is, akik 19 külön helyszínen várják az érdeklődőket, többek között Székesfehérváron is. Megyeszékhelyünkön a MÁV VAGON területi központjában a muzeális részletek mellett az érdeklődők betekintést nyerhetnek a 130 éves múltra visszatekintő vasúti javítóüzem működésébe, a vasúti járműjavításba, valamint a gyártási folyamatokba.

De ezen túl a látogatók összehasonlíthatják egy tradicionális vasúti kovácsműhely munkáját a modern technológiát jelentő munkafolyamatokkal – írja közleményében a MÁV.

Kiskorú gyermekek csak felnőtt kísérővel együtt vehetnek részt a programon.