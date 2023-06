A Vértesalja Óvoda Csákberény és Csókakő részvételével, 2014 óta társulásban működik, fenntartója a csákberényi önkormányzat. – Az intézményeink szerencsére jól karabantartottak és felszereltek, de egy-egy kisebb fejlesztés mindig jól jön – árulta el Rácz Adrienn, óvodavezető, akitől azt is megtudtuk, 4 millió forintból már jól lehet gazdálkodni, így hasznos udvari játékokkal bővült mind a két óvoda, ahová összesen négy csoportba több mint száz kisgyermek jár.

Ilyen eszköz az a „hajó”, ami többfajta játékra is lehetőséget ad. Ehhez a családhoz tartozik a napraforgós, köteles egyensúlyozóhíd, valamint a fészekhinta és egy labdafogó játék is felszerelésre került Csákberényben, de hasonló játékok kerültek a csókakői óvoda udvarára is.

A csákberényi óvoda udvari játékok tekintetében is jól áll, a régi, de a biztonsági előírásoknak megfelelő eszközök mellett – ilyen pl. az ív alakú fém mászóka – több fajáték is a gyerekek rendelkezésére áll. Most azonban mégis jó minőségű fém játékokra esett az óvoda választása. Ennek praktikus oka van: a fajátékokat rendszeresen karban kell tartani, ám erre az óvodának nincs embere, a munkákat a szülők és az óvodai alkalmazottak önkéntes munkában végzik.

Rácz Adrienn a jövőben további udvari játékok beszerzését is tervezi: szeretnének körhintát és újabb egyensúlyozó játékokat telepíteni. – 3-6 éves korban a mozgás a legfontosabb a kisgyermekek számára, ami nem csak a kordinációjukat, de a teljes személyiségüket fejleszti. Mozgás közben spontán módon csipegetnek fel különféle kompetenciákat, képességeket, illetve a játékos mozgással észrevétlenül is rendezhetők bizonyos részképesség zavarok – magyarázta az óvodavezető. Hozzátette, természetesen más területeket fejleszt a gyermek által magától választott mozgás, és másokat a fejlesztőpedagógus vagy az óvónő által előírt gyakorlatok, de mind a három nagyon fontos a gyermek komplex fejlődése szempontjából.

A fészekhinta is nagy siker és mivel elég nagy, közös játékra is lehetőséget ad

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A néhány napja birtokba vett játékokat a gyerekek imádják. A kedvenc a „hajó”, ami összetett képességeket igényel és a gyermeki fantáziának megfelelően lehet hajó is, de akár vár is.