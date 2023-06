A Dunaújvárosi Tankerülethez tartozó intézmény hivatalosan a Martonvásári Beethoven Általános Iskola Kajászói Telephelye, ahová jelenleg három osztályba 40 kisgyermek jár. Az iskola vezetését Molnár Gyula Péter, megbízott munkaközösségvezető látja el, aki nem csak a pedagógus pályán „régi motoros”, de a kajászói iskolában is annak számít: feleségével 1985-ben költöztek Kajászóra és kezdtek ott tanítani. - Felsős osztályok már akkor sem voltak, de a rendszerváltást követően ismét nyolcosztályos iskola lettünk. Később újra megszűntették az 5-8. osztályokat, így először Válba, majd Martonvásárra jártak a kajászói gyerekek. Végül 2009-ben az egész iskolát bezárták. Mehetett ki merre látott, tanárok, gyerekek egyaránt – emlékezett vissza a tanár úr, aki szerint a működés utolsó éveiben a bizonytalanság miatt nem íratták sokan Kajászóra a gyermekeiket.

A település élén azonban 2019-ben változás történt és az új polgármester, Császár Roland, aki már választási programjában ígéretet tett a tanintézmény újraindítása, minden követ megmozgatott, hogy Kajászón ismét legyen általános iskola. Ennek köszönhetően ismét élettel telt meg a főút melletti – azóta felújításon is átesett - épület és udvar. Idén szeptemberben pedig már a negyedik első osztály kezdheti meg tanulmányait.

Molnár Gyula Péter a mostani gyerekek szüleinek jó részét is tanította

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A helyi iskola nagy előnye, hogy nem kell a gyerekeket kitenni a hajnali kelésnek, az utazásnak, hazafelé pedig a várakozásnak, hogy mindenki végezzen és indulhasson vissza az iskolabusz Martonvásárról. - Kicsi, családias iskola vagyunk, aminek számtalan előnye is van. Egész más a hangulat, másként lehet a gyerekekkel is dolgozni. Mi, tanárok, valóban ismerjük mindenki hátterét, hisz már a szülők jó részét is tanítottuk. Emiatt a szülő-tanár kapcsolat is szorosabb. A felmerülő problémákat is jóval rugalmasabban tudjuk kezelni. Olyanra is volt példa, hogy amikor a konyhán technikai gondok miatt nem tudtak főzni, a gyerekekkel közösen sütöttünk virslit ebédre az udvaron – mesélte Molnár Gyula Péter, aki hozzátette: a kajászói diákok is járnak kirándulni – legutóbb a veszprémi állatkertben jártak az önkormányzat költségén -, színházba, múzeumba és más programokra és egy kis iskolában is van lehetőség a fejlesztésekre, tanórákon kívüli foglalkozásokra. Talán nem olyan számban, mint egy nagyobb iskolában, ami nem feltétlenül baj, mert mindig kérdés, mennyire és mivel érdemes a tanuláson túl a kicsiket terhelni.

- Idén talán egy osztálynyinál kevesebb gyerek kerül ki az óvodából, ám jövőre már 25 fő lép iskolás korba, akik akár mindannyian járhatnak a kajászói iskolába – folytatta Császár Roland polgármester. – A gyermeklétszámunk jelenleg növekszik és köszönhetően a CSOK-nak és az épülő lakóparkokba költöző új családoknak – ez jó néhány évig biztosan így is marad. Ezért is soroltuk a fontos feladatok közé a közoktatás kérdésének rendezését a faluban – tette hozzá.

Az árnyas udvar játékra kellemes hely

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Kajászón Császár Roland hivatalba lépése óta nem csak felújításra, de bővítésre is került az óvoda, ami teljes kihasználtság mellett működik és – ahogy fentebb említettük – az iskola is megújult. Ma már bölcsőde építése is terveben van. Minden adott hát ahhoz, hogy a kajászói gyerekek helyben nevelkedjenek. A beszélgetésből az is kiderült, az iskola felső épületének felújítását is megkezdik az idén, hogy a jövőre negyedik osztályt befejező diákok felsőben is helyben maradhssanak. A terv az, hogy felmenő rendszerben visszaépítsék mind a nyolc osztályt, de az is előfordulhat, hogy egy év múlva a Martonvásárra járó hatodikos gyerekek is a faluban tanulhatnak. Ezzel kapcsolatoban is folynak már az egyeztetések.