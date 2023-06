Indul a kerékpáros szezon, amely idén eddig soha nem látott lehetőségeket tartogat a biciklis túrára készülők számára. Bringábor olyan vlogger ma az internetes térben, akinek tapasztalatait szívesen veszik figyelembe a kerekezők (itt írtunk már egy, a Budapest-Balaton kerékpárútvonalat bemutató vlogjáról). Egyik legutóbbi vlogjában egy újabb olyan szakaszt kerekezett végig, amely jelentősen érinti Fejér vármegye területét. Az Etyeket Bicskével és Tarjánnal összekötő szakaszt mutatja be. A feol.hu számára elmondta:

- Részletes túraajánló filmet készítettem, amelyben az egyik legszebb itthoni, mégis kevesek által ismert, a Bicske-Tarján kerékpáros útvonalat, és annak környezetében található látnivalókat igyekszem bemutatni. Az útvonal első fele Fejér vármegye területén halad, és a filmben részletesen megjelenik a Bicske melletti különleges romegyüttes: az egykori csillagvizsgáló és kastély is, ráadásul rengeteg helytörténeti érdekességet is elmondok róluk.

Fotó: Bringábor túrák

Mint meséli – ezt már a videójában -, az eleje alacsony forgalmú közutakon indul, majd Etyek és Bicske között a látványos és az erre járók által jól ismert gesztenyefasorban folytatódik. A bicskei csillagvizsgáló felé is ellátogatott tehát Bringábor, ami ugyan kisebb kitérő, de kerékpárúttal ellátott, így majdnem a romokig lehet kerekezni. Persze a kerékpárút vége után is folytatható a túra – csak földúton vezet tovább az út. Majd Csabdi felé veszi az irányt, a Szent László patak mellett, ahonnan már a Gerecse dombjait is láthatja a bringás.

„Nekem ez a Pannónia Szíve elnevezés nagyon tetszik” – mondja lelkesen a kerékpáros, hozzátéve: 2017-ben adták át az útvonalat, melyen halad. Vegyes útvonal – teszi hozzá -, van rajta kerékpárút, aszfaltos mezőgazdasági út és van kisforgalmú közút is. Hangulatát egy osztrák kerékpárúthoz hasonlította, kisebb szintkülönbségekkel.

Fotó: Bringábor túrák

Az útvonal legérdekesebb része az, amikor egy tavon halad keresztül – de hogy hol, azt már árulja el Bringábor maga a vlogjában.

Szerző: S. Töttő Rita