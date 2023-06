A szelektív hulladékgyűjtés településünkön már megoldott. A Vertikál Zrt. meghatározott időpontokban és rendszerességgel házhoz menően elszállítja az újrahasznosítható és zöldhulladékot. Ezáltal biztosított marad a faluban a szelektív hulladékgyűjtés.

Az önkormányzat közösségi oldalán megjelent posztból kiderül, hogy a hulladékgyűjtő sziget fenntartási kötelezettsége lejár, és az idő alatt nem sikerült elérni a kitűzött célt. Sőt, a nem megfelelő használat csak további problémákat és környezetszennyezést okozott. Ezért a település vezetése úgy döntött, hogy megszüntetik a hulladékgyűjtő szigetet, és inkább a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre helyezik a hangsúlyt.

Az írásban kiemelték azt is, hogy hulladékgyűjtő sziget megléte nem tette környezettudatosabbá a lakosság nagy részét. Csak a szigeten egyre gyarapodó, korlátlanul lerakott szemét révén vált szégyenfolttá. Ezért fontosnak látták szembesülni a problémával és hogy mindannyian aktívan részt vegyenek a maguk által "kitermelt" hulladék mennyiségének visszaszorításában.

Ezen felül kérnek mindenkit, hogy figyelmesen tanulmányozzák a hulladékszállításról szóló tájékoztatót és tartsák be az új irányelveket és szabályokat. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a szociális szövetkezeti bolt udvarán továbbra is tilos lesz szemetet elhelyezni.