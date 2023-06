Az öreghegyi Magyarok Nagyasszonya-templomban szentmisével kezdődött az ünnepi alkalom, amelynek során egykori alapítók, munkatársak, támogatók tekintettek vissza az eltelt három évtizedre: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fehérvári csoportja 1992. március 20-án alakult meg. Tornyai Gábor plébános homíliájában egyebek mellett azt mondta: azon keresztül, hogy adunk, mi is növekszünk, hiszen Isten vezeti el hozzánk azokat a rászorultakat, akiket szolgálni tudunk. De nem feledkezhetünk meg arról, hogy nem mi vagyunk a „forrás” kiinduló pontja. Teréz anyát idézve jelentette ki, hogy néha meg kell állni, találkozni kell Jézussal, mert a vele való kapcsolatban erősödünk meg, és adhatunk hálát azért, hogy az Ő forrása soha nem apad el. Tornyai atya szerint eljött az alkalom arra, hogy a jelenlévők ismét elköteleződjenek a szolgálat mellett, majd közösen mindenki elmondta – megismételte – a máltaiak fogadalmát.

Az ünnepi szentmisén könyörgések hangzottak el, amelyekkel hálát adtak a munkatársakért, a segítőkért, az önkéntesekért, kérve, hogy mindig legyenek olyan emberek, akiknek életén és cselekedetein keresztül Krisztus jósága és szeretete ki tud áradni a világra. Hálát adtak azokért a rászorultakért is, akiket Isten küldött hozzájuk és szilárd hitet kértek, hogy meg tudják látni bennük az Ő arcát. Külön hálát adtak azért is, hogy segíteni képesek a lelki szenvedőkön, végül örök boldogságot kértek a már elhunyt munkatársaknak, segítőknek.

Kerémi Tibor, a szolgálat fehérvári vezetője – aki a máltaiak emlékérmét vehette át a jubileumon – köszönetet mondott a legfontosabb támogatóknak: Okváth Enikőnek, a Generál-Plasztik Financial menedzserének, Szauter Ákosnak, a Széphő Zrt. vezérigazgatójának, Bánfalvi Róbertnek, a Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola igazgatójának és Orova Juditnak, az oktatási intézmény tanárának. Kóti Ágnes, Nánási Zoltán, Tvaruskó Lászlóné, Bán Judit, Máhr Istvánné, Borbás Jánosné, Mayer Erzsébet, Tabacsik Mihály és Fekete Istvánné emléklapot kapott.

A három évtizedről előbb Bondor Lajos közép-dunántúli régióvezető, majd Nagy László alapító tag beszélt, aki felidézte: már nem sokkal a rendszerváltás után felvetődött a székesfehérvári csoport megalapításának gondolata, amelynek legfőbb szorgalmazója Párkányi Ferenc főorvos volt. Ő minden fórumon hangsúlyozta, hogy Szent István városában az egykori szigeti ispotály működése is e lépésre kötelezi a fehérváriakat. Röviddel később átadták Takács Nándor megyés püspök e tervről szóló levelét Kozma Imre atyának, a szeretetszolgálat alapítójának, majd Nagy László főorvos Ullrich Ágoston atyával, a vasútvidéki egyházközség akkori káplánjával, húsz fő csatlakozásával, a ferences rendház egyik földszinti helyiségében létrehozta a fehérvári csoportot. Idővel országosan is meghatározóvá vált a székesfehérváriak karitatív tevékenysége, majd Veszprém és Fejér megyékkel területi régió alakult.

Nagy László sokakat név szerint említett ebben a történetben, leszögezve, hogy nem lehet teljes a legkülönbözőbb módon segítők, támogatók felsorolása – erre mi sem vállalkozhatunk. Szólt Balsay István polgármesterről, Háry Ferenc gimnáziumi igazgatóról, Háry Gyuláról, Radetzky Jenőről, Nemes Antalról, az Albacomp-os Minárik Jánosról, az osztrák Johann Freilingerről, aki élete egy részét a magyar rászorulók megsegítésére áldozta, aztán beszélt Pajor Károlyról, az egykori ötvenhatos disszidensről, Glósz Ervin atyáról, majd a cserkészparancsnok Hada Tiborról.

Nagy László az „alapító atyák” nevében felidézte: akkora volt köreikben a lelkesedés, hogy néha a „máltai szív” túlságosan dobogott, ezért lehetetlen célokat is maguk elé tűztek. Ilyen volt az egykori szovjet katonai kórház máltai kórházzá való alakításának a gondolata, a lovasberényi katonai objektum máltai faluvá való átépítésének terve, vagy a kisfaludi kastély máltai bázissá alakítása. „Adjon a Mindenható Isten valamennyiünknek erőt, egészséget, hogy minél tovább tudjunk tevékenykedni azért a ma is időszerű, szent máltai célért, melyet a hit védelme és az elesettek szolgálata jelent. Kérem a Jóságos Istent, adjon erőt a ma is aktívan dolgozó fehérvári máltai testvéreimnek, hogy továbbra is lelki derűvel, önzetlenül, szeretettel, fáradságot nem ismerve tudjanak segíteni rászoruló embertársainknak”, zárta szavait Nagy László.

