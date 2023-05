Eljutott szerkesztőségünkbe a bodajki szülők panasza, mely szerint nem csak hogy kevés az óvodai férőhely a városban, hanem olyan várólisták alakultak ki, hogy a most jelentkezők egy részét már csak a 2024–25-ös tanévre veszik fel. Két óvoda is van Bodajkon, a nagyobbnál kezdtük a faggatózást, hogy mi áll a probléma hátterében.

– Most ebben a nevelési évben nagyon sok olyan gyermek van, aki óvodaköteles. Ez nemcsak Bodajkon van így, hanem valószínűleg országos probléma és ennek az oka leginkább az a családtámogatási rendszer, mellyel a szülőket a gyermekvállalásra buzdították. Most érkezett el az az idő, amikor többen születtek és lettek óvoda kötelesek, mint a támogatási rendszer előtti időkben. Az a gyerek, aki betöltötte a három évet az adott év augusztus 31-ig, az óvodaköteles. Aki szeptember 1. és augusztus 31. között született, az majd csak a következő oktatási évben lesz az. Korábban nem volt kötelező az óvoda, csak 5 éves kortól, viszont a pár éve bevezetett új rendszer szerint 3 éves kortól már igen. Előző években az volt a gyakorlat, hogy fogadtuk azokat a gyerekeket, akik óvodakötelesek és akkor a maradék férőhelyekre felvettünk még pár olyan gyereket, akik később töltötték a három évet, vagyis olyanokat, akik nem voltak még kötelesek óvodába menni, magyarázta a változásokat Skrabákné Ruff Katalin.

Az egyház fenntartású Boldog Gizella Óvoda vezetője a náluk kialakult várólistáról is beszélt.

– Eddig az volt a gyakorlat, hogy voltak bőven férőhelyeink, így jöhettek a háromévesnél fiatalabb gyerekek, de most éppen, hogy fel tudtuk venni az óvodaköteleseket, mert beteltek velük a szabad helyek. A 19 férőhelyünkre 42 fő jelentkezett. Nálunk vegyes csoportok vannak és 101 a maximális létszámunk, és természetesen mindig csak annyi szabad helyünk keletkezik, ahányan elballagnak. Ez most egyébként is egy alacsony szám, ugyanis általában 25 szokott lenni a ballagók száma. Egyébként volt két visszamondásunk is, így két olyan gyereket is fel tudtunk venni, a keletkezett várólistáról, aki szeptemberben, illetve októberben tölti be a hároméves kort. Ha év közben változás van, akkor a várólistán mindig a legidősebb kisgyerekkel kezdve, sorban haladva felvesszük a szabad férőhelyre a gyerekeket.

Boldog Gizella nagy szeretettel vár mindenkit, de 101 fölé nem mehet a létszám.

Megkérdeztük, hogy milyen más befolyásoló tényezők vannak, túl a férőhelyek számán?

– Nálunk a felvételnél előnyt jelent az, ha a szülő dolgozik, illetve, ha szeretnének visszamenni dolgozni. Ha valaki egyébként is otthon van az óvodás korhoz közelítő gyermek kistestvérével, annak a gyermeknek a felvétele nem annyira égetően fontos. A családok és a gyermekek érdekeit egyszerre nézzük, így például, ha van nálunk egy óvodás, és annak a testvére a várólistán szerepel, a vegyes csoportjainkban együtt lehetnek, tehát ők is előnyt élvezhetnek másokkal szemben. Megértem a szülők problémáját, biztosan nagyon nehéz lehet, de új csoportot indítani nagyon nehéz és nem is éri meg, hiszen már most látható, hogy a nagy felfutás után újra visszaesés várható az óvodáskorú gyermekek számában.

A Boldog Gizella Óvoda fenntartója a katolikus egyház, így bármennyire is mindent elkövetnek a családok és főleg a gyerekek érdekében, nem kötelesek felvenni még a 3 éves kort betöltöttet sem, ellentétben az állami intézménnyel, a Zengő Óvodával.

– Aki óvodaköteles, azt mindet fel tudtuk venni, akit nem, azok elutasító határozatot kaptak. Kedden este lesz a bizottsági ülés, ott fogják eldönteni, hogy hány csoportot indítanak majd? Bodajk elég vonzó lett, mint város én azt tapasztalom, hogy elég sokan költöznek ide így a helyben születettek száma még nem ad pontos adatokat. Az biztos, mert felmértük már, hogy ebben az épületben nincs olyan hely, ami alkalmas lenne egy új csoportszoba nyitására, amit mindenféle hatóság elfogadna. Emellett az új csoport kialakításához az alapító okiraton is változtatni kell. Emellett kellenek különböző kiszolgálóhelyiségek, például mosdó, öltöző és fel kell venni három embert. Az óvodakötelesek el vannak látva, és két év múlva visszaesés várható. Ettől függetlenül együtt érzünk azokkal a szülőkkel, akiknek szeptember 1. után született a gyermeke, de nem tudunk mit tenni. Már az idén is túlléptük a maximális létszámokat, mert nekünk mindenkit kötelességünk felvenni, így azokat is, akik év közben érkeznek. Nálunk három óvodai és egy mini bölcsődei csoport van, pontosabban 76 a férőhely van az óvodában és 8 a bölcsődében. Ehelyett 78 gyerek van az óvodában és 9 a bölcsődében – mondta körzetes óvoda vezetője, Kállainé Héri Krisztina.

A Zengő Óvoda önkormányzati fenntartású intézmény, ezért felkerestük a település vezetőjét is.

– Vizsgáljuk a lehetőségét annak, hogy további férőhelyeket alakítsunk ki, ám a forráshiány behatárolja a lehetőségeinket. Van egy tervünk, amit éppen most, május 23-án este vitatunk meg a bizottsági gyűlésen. Ha minden sikerül, akkor 12 óvodai férőhelyet ki tudnánk alakítani, egy technikai megoldással. Ugyanakkor a számok nem azt támasztják alá, hogy mindenképpen szükséges a bővítés. Most van ugyan egy felfutás, de a tendencia nem ebbe az irányba mutat, ugyanis 2021-ben 42 gyermek született, ez a rendszerváltás óta rekordnak számít. Előtte 2020-ban 40, 2019-ben 37 apróság érkezett. Ám 2022-ben már csak 28 gyermek látta meg a napvilágot Bodajkon és idén jó, ha elkéri ez a szám a 25-öt, így amire elindulhatna egy új óvodai csoport, addigra az is lehet, hogy feleslegessé válik – fogalmazott a város polgármestere, Wurczinger Lóránt.

A fennálló problémára a leggyorsabb megoldás az lehet, amit a Boldog Gizella Óvoda vezetője javasolt. Skrabákné Ruff Katalin szerint nagy szükség lenne most Bodajkon egy talpraesett, akár unatkozó szülőre, akinek volna kedve megszervezni egy családi napközit, erre a két évre.