Az esetet többen látták és aggályaiknak nem féltek hangot adni a közösségi médiában sem, innen értesültünk mi is az esetről. Egy felháborodott arra közlekedő még videót is készített – aminek közzétételét lapunknak sajnos nem engedélyezte – arról, ahogyan éppen a körforgalomban haladnak, és ugyan látható, hogy a kerékpársávban teszik ezt, de az biztos, hogy ez még így is szabálytalan. Habár még mindig igen homályosak a szabályozások az elektromos rollerek kapcsán, főleg a besorolásukat tekintve, az kijelenthető, hogy egy rolleren tilos még további egy vagy két személyt szállítani, főleg gyerekeket.

Utoljára március végén foglalkoztunk az elektromos rollerek használatát érintő szabályozásokkal, akkor ugyanis már voltak arra irányuló tervek, hogy egy részüket a kerékpárokhoz, míg másokat a segédmotoros kerékpárok közé sorolnák a KRESZ-ben. Így az elektromos rolleresekre, besorolásuktól függően, azok a szabályok vonatkoznának, mint a kerékpárosokra, segédmotoros kerékpárosokra. Igen ám, de ahogy említettük, ez még csak tervezet, még nem lépett életbe az erre irányuló KRESZ-módosítás.

Felmerült azonban, hogy ilyen esetben, amikor egyszerre hárman is tartózkodnak egy rolleren menet közben, mit tehet a rendőrség? Kiszabható- e bármilyen büntetés? Van-e életkori korlát, hogy hány évesen tartózkodhat valaki az elektromos rolleren az úton, menet közben?

Kérdéseinkkel a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordultunk, amint válaszolnak, közölni fogjuk.