Az együttes kisbusza némi késéssel gördült be a boglári művelődési ház parkolójába, ugyanis egy másik iskolából érkeztek, ahol a gyerekek kíváncsisága miatt a tervezettnél tovább tartott a rendhagyó énekóra. - 2004 óta járjuk a MOL támogatása révén az ország általános- és középiskoláit a Rendhagyó énekóra programmal, teljesen ingyenesen. Ez idő alatt nagyjából ezer intézménybe jutottunk el – mondta Éri Péter, az együttes tagja, aki arra a kérdésre, hogy fogadják manapság a fiatalok a népzenét, így válaszolt: - A célunk nem kifejezetten a magyar népzene, hanem általában véve a zene megszerettetése, amivel bárhol a világban találkozhatnak. Ahogy minden népnek, népcsoportnak megvan a saját nyelve és hite, úgy a zenéje is. Ezt nálunk, érdekes módon, a parasztság tartotta fent. Nem azért kell szeretni, mert ez a mi szellemi örökségünk, hanem azért, mert jó és használható zene – tette hozzá a zenész.

A művelődési ház nagytermében helyet foglaló tanulók – az iskola minden osztálya megjelent - sok mindenről hallhattak a rendhagyó énekórán, amelyek egy részét már ismerték, de sok újdonságot is tanulhattak. Mindjárt az előadás elején nagy sikert aratott a hosszú furulya, a magyar pásztorok jellegzetes hangszere, amely sajátos hangon szól és mivel megszólaltatója bele is dúdol a hosszú csőbe, még sajátosabb lesz a hangzásvilága. Már ezzel – de az óra folyamán számos mással is – biztosították a zenészek azt az élményt, amelyet minden iskolai előadásuk során kifejezetten fontosnak tartanak ahhoz, hogy az elhangzottakat meg is jegyezzék a diákok.