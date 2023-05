Ugyan annyit megállapított, hogy valószínűleg egy élőlény adhatja ki a hangokat, de többre egyedül nem jutott, így egy helyi internetes csoportban kereste a választ, amit rövid időn belül meg is kapott. – Baglyok laknak a Gyümölcs utcában, ők zajonganak éjjelente – írták többen a bejegyzéshez. Voltak, akik azt állítják, már látták is a baglyokat, ahogy az ottani fák ágain ücsörögnek. Mint írják, szerethetik azt a környéket, mert már korábban is ott 'hédereltek'.

Talán sokan nem tudják, de vannak olyan bagolyfajok, amik kimondottan a lakott területeket kedvelik és ott fészkelnek, így valóban a bagolyhangoktól lehet hangos esténként a környék.