– Úgy döntöttünk, kilépünk a Szárral közös orvosi feladatellátási szerződésből és helyettük Szárligettel társulnánk, ahol már rá is bólintottak erre az elképzelésre – vázolta röviden a helyzetet Schnobl Ferenc, Újbarok polgármestere.

Miért pont Szárligettel? A helyettesítő rendelések során Kristóf Enikő, szárligeti háziorvos is vállalt feladatot Száron és Újbarkon, így sok újbarki is találkozhatott vele. Munkájával elégedettek voltak, személyét is megkedvelték, innen jött az ötlet a váltásra. Miután mind a doktornő, mind pedig a szárligeti önkormányzat nyitott az együttműködésre, hétfő este lakossági fórumot hívtak össze Újbarkon, ahol tájékoztatták az ott élőket a részletekről. A községben támogatják a váltást.

- A gyors döntés és a hivatali procedúra végigvitele – ami több engedély és beleegyező nyilatkozat beszerzését jelenti, legvégül pedig az Országos Kórházi Főigazgatóságnak kell jóváhagynia a váltást - azért is nagyon fontos, mert amennyiben június 30-ig nem oldódik meg a háziorvos-kérdés Száron és vele együtt Újbarkon, úgy az OKFŐ jelöli ki, hogy a továbbiakban melyik orvosi körzetbe tartozunk majd, azaz melyik településre kell az újbarkiaknak háziorvoshoz járniuk. Ez pedig közlekedési szempontból nekünk egyáltalán nem mindegy! Szárligetre - ami amellett, hogy 2 kilométerrel van csak távolabb, mint Szár -, van közvetlen buszjárat. Más irányokra ez nem feltétlenül igaz. Márpedig nekünk ez fontos szempont! – emelte ki a polgármester.

Annak, hogy Újbarok közös megegyezéssel, azonnal kiléphessen a Szárral meglévő feladatellátási szerződésből, feltétele, hogy ebbe a szári önkormányzat is a beleegyezését adja. Máskülönben 6 hónap a szerződés felmondási ideje, ám ha ezt betartják, kicsúsznak a június 30-i határidőből, ameddig Újbaroknak még a szárligeti praxishoz történő csatlakozást is el kellene intéznie.