A fejlesztés nem titkolt célja volt, hogy szép, barátságos és biztonságos közösségi térrel gazdagodjon a település. A negyven férőhelyes, fedett, telepített térfigyelő kamerákkal ellátott kerékpártárolót még újabb kettő követi.

– A második építése is elkezdődött a közösségi háznál. Ez húsz kerékpár tárolására lesz alkalmas. Ugyanúgy kap világítást és térfigyelő kamera felügyeletet. – tudtuk meg Mikula Lajos polgármester tájékoztatójából, s az is kiderült, a munkálatokkal párhuzamosan a közösségi ház környékén is zajlanak kisebb felújítások, melyekkel a tér közösségi jellegét igyekszik erősíteni az önkormányzat.

A tervek szerint a jelenleg zajló kivitelezések az Aba Napok idejére – június eleje – elkészülnek.

– A harmadik kerékpártároló a Keresztnél lesz. Ott már nagyon várják, főleg a kamerát. Sajnos több kerékpárlopás történt arrafelé mostanában. – beszélt a folytatásról a polgármester.