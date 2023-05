Noha található már néhány átkelő a környéken – például a Budai út–Topolyai utca és a Budai út–Lomnici utca kereszteződésben –, azok mégsem az újonnan épült áruházakhoz vezetnek. Pedig sok itt az idősebb lakó, akik úgy érzik, egyrészt nagy kerülő így a Budai út egyik oldaláról a másikra jutniuk, hogy elérjék az Aldit vagy a Merxet, másrészt pedig a négysávos főúton, ha nem kerülnek, nem is a legbiztonságosabb az átkelés.

Mivel a szakasz a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van, kérdéseinkkel hozzájuk fordultunk. Válaszukból kiderült, lakott területen kívül, főleg főúton csak rendkívüli esetben szabad gyalogos-átkelőhelyet kijelölni, továbbá annak indokoltságát a gyalogos- és a gépjárműforgalomra vonatkozó számlálással alá kell támasztani. Ami a létesítést biztosan kizáró ok, az az, ha az új átkelőt közvilágítás nélküli útszakaszon, vagy a vonatkozó szabványnak nem megfelelő közvilágítású útszakaszon szeretnék megvalósítani. Hozzátették, a vonatkozó rendelet szerint nem létesíthető gyalogos-átkelőhely útkereszteződésen kívül, amennyiben az forgalomirányító fényjelző készülékkel irányított útkereszteződéstől, vagy kijelölt gyalogos-átkelőhelytől számított 100 méteren belül van. Kivétel azért akad: például ha annak forgalmát – a mellette levővel összehangolt – forgalomirányító fényjelző készülék irányítja. Ha pedig minden jogszabályi feltételnek megfeleltünk, még szakterv készítése és a közlekedési hatóság engedélye is szükséges, az anyagi fedezetről nem beszélve, amely egy jelzőlámpás gyalogos-átkelőhely esetén akár néhány 10 millió forint is lehet.

A konkrét esetre térve a Közút megírta: mivel a Budai út érintett szakaszán összehangolt jelzőlámpás csomópontok vannak, ezért az áruházakhoz (például a Krasznai utcánál) is csak a fenti feltételekkel volna megvalósítható egy új átkelő.

Részint ehhez kapcsolódva a lakosság részéről felmerült egy másik igény is, mégpedig a Velence felől érkezők balra kanyarodásának biztosítása az áruházak felé, még a Topolyai utca előtt. Mint a Közút kiemelte, "az ALDI áruház megnyitását követően, a beruházó cég megkeresésére tájékoztatást adtak munkatársaink arról, hogy milyen módon lehetne biztosítani azt, hogy a Budai útról balra kanyarodhassanak a járművezetők az áruházhoz. A balra kanyarodás – hasonlóan a gyalogos-átkelőhelyhez – csak jelzőlámpás csomópont és egy új forgalmi sáv építésével lehetséges. A jármű- és gyalogos forgalmi igényt az áruházak indukálják, ezért a beruházás általuk, vagy Székesfehérvár önkormányzatának közreműködésével valósítható meg."

Fejér vármegyében egyébként – a jelenlegi állás szerint – ebben az évben nem épül a társaság beruházásában új gyalogos-átkelőhely az állami közutakon, de a folyamatban lévő útfelújítások során a meglévő átkelőket korszerűsítik Móron és Sárbogárdon. Emellett pedig a gyalogosok biztonsága továbbra is kiemelt szempont, ezért a szakemberek az elmúlt években több mint 100 Kijelölt gyalogos-átkelőhely jelzőtáblát cseréltek le új típusú, sárga keretes jelzőtáblára, amely programot idén is folytatják.