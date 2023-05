- 2019. március 1-től a Széchenyi igazgatója, előtte pedig 5 évig igazgatóhelyettese voltam – árulta el a feol.hu-nak Horváth Lajos Zoltán, aki 2023. május 22-től már hivatalosan is a Centrum főigazgatója. A tervekről így fogalmazott:

- A Széchényiben végzett munkámból indultam ki, amikor a Szakképzési Centrum főigazgatói feladatait elvállaltam. Az iskolában alkalmazott szakmai módszereim tökéletesen átültethetők a Szakképzési Centrumba is, merthogy ez egy nagyon jól működő struktúra volt. Ezt már csak abból is gondolom, hogy amikor átvettem az iskolát, körülbelül 950 fős iskolának számított – ami persze már akkor is óriási szám volt. Az pedig, hogy mostanra egy 1100 fős iskolát adhattam át, egészen biztosan az oktatási szemléletünknek köszönhető. Azt szeretném tehát itt is, hogy azok az iskolák, amelyeknek nagyobb segítségre van szükségük - beiskolázás vagy bármi egyéb tekintetben -, ezt maximálisan megkapják. Akik pedig egyébként is nagyon jól működnek, hagyjuk őket jól működni. Ha szükségük van rá, természetesen asszisztenciát is kapnak a munkájukhoz – tette hozzá a leendő főigazgató, akinek a helyét a Széchenyiben egyik igazgatóhelyettes, Poór Mária kollégája veszi át.