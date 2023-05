Komócsin Laura business coach figyelt fel arra munkája során, hogy a magyarok önbizalma általában alacsonyabb, mint a más országokból származó embereké. A témát egy nemzetközi kutatás keretében is megvizsgálta, ami pedig megerősítette a tapasztalatait.

Munkatársaival nagyszabású projektbe kezdtek: céljuk, hogy 2025-re a magyarok önbizalma elérje a nemzetközi átlagot. Ennek érdekében ingyenes, országos programsorozatot indítottak, amely először a két legalacsonyabb önbizalmú csoportra fókuszál: a diákokra és a tanárokra.

A tréningeket az egyes vármegyékben az úgynevezett önbizalom nagykövetek – hivatásos coachok – tartják. Országos szinten ötven városban folynak tréningek. Székesfehérváron több iskola egy-egy osztálya is bekapcsolódott a programba, de csak a Teleki Blanka Gimnázium biztosította mind a 21 osztálya számára a lehetőséget. Eddig 13 osztályban tarották meg a két tanórás interaktív foglalkozást.

Normális, ha valami nem sikerül!

- A kockázatvállalási hajlandóságunk, vagy az, hogy milyen ambíciózus célokat merünk maguknak kitűzni, hatással van a szakmai és a magánéletünkre is, közvetett módon pedig a boldogságunkra. Ezen a téren a magyarok nem állnak túl fényesen. Változtatni leginkább kamaszkorban lehet, ezért dolgozunk középiskolákban. Ha megmutatjuk a diákoknak többek között azt, hogy normális, ha valami nem sikerül, hiszen újra lehet kezdeni és ki lehet találni azt a módszert, ami saját maguknak a legjobb, már sokat léptünk előre – mondta Tóthné Papp Edina, ifjúság és business coach, Fejér vármegye egyik önbizalom nagykövete.

A foglalkozások színes egyéni és csoportfeladatokra épülnek – többek között rajzolnak, készségekkel és képességekkel dolgoznak, saját erősségeket gyűjtenek, szóbeli visszajelzést adnak egymásnak -, amelyeken keresztül a résztvevők sok mindent megtudhatnak magukról, illetve olyan stratégiákat tanulhatnak, amelyek segítségével megoldásokat találhatnak bizonyos helyzetekben. A tréning elején a diákok kitöltenek egy 20 kérdésből álló szituációs tesztet, amiből kiderül, hogyan látják saját magukat és az is, hogy egy adott közösségben hogyan áll fel az „önbizalom-sorrend”. Két tanóra nem sok, de ennyi idő alatt is lehet új nézőpontokat adni, újfajta gondolkodásmódot elindítani. Meg lehet mutatni azt is, mik azok a készségek és erősségek, amire az adott diák támaszkodhat, ugyanakkor tudatosítani lehet bennük, hogy ez a „készlet” fejleszthető.

Újdonság a pozitív pletyka

- A feladatok változatossága és összetettsége miatt minden diák talál magának olyat, ami számára élvezhetővé teszi ezt a két órát. Az eddigi tapasztalatok és a tanulók visszajelzései azt mutatják, leginkább a csapatmunkát élvezik és szeretik az úgynevezett pozitív pletyka játékot is, amiben egymásról kell pozitívumokat mondani – árulta el a coach, aki azt is hozzátette, az iskolákban olyan alapprogrammal dolgoznak, amelyet 30-35 fős osztályokban, másfél óra alatt végig lehet csinálni. Ebből aztán később tovább is lehetne lépni és egy újabb szinten arra koncentrálni, hogy az egyes diákok mely területeken szeretnének fejlődni és ezt hogyan tudják konkrét célokon keresztül elérni.

A nagyszájúság nem önbizalom!

- Az „önbizalom növeldében” jó lehetőséget láttunk arra, hogy a diákjaink önbizalmát növelni tudjuk. A nagyszájúság nem egyenlő az önbizalommal! A kifelé mutatott viselkedés nem feltétlenül egyezik a diák belső érzelmeivel, gondolataival. Ez a program jó indítás, gondolatébresztés és ha egyes tanulók úgy gondolják, hogy folytatni szeretnék és tovább lépnének, fejlődnének, megkereshetik a folytatás lehetőségét – válaszolta Ráczné Kálmán Anikó, a Teleki intézményvezetője arra kérdésre, miért tartotta fontosnak, hogy az intézmény összes diákja részt vegyen a tréningen.

Az avatár nevű játékben egy új személyt teremtése a cél, akit külső és belső tulajdonságokkal kell felruházni

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A diákok után a Telekiben a pedagógusok is részt vesznek majd a képzésen. Tóthné Papp Edina azt is kiemelte, az ingyenes lehetőség továbbra is adott minden iskola számára!