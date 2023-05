A Fejér megye déli határán található, több település részből álló, dombhátakon és völgyeken nyújtózkodik el Igar községe, ahol régi, még élő kedves hagyományok is léteznek. A helyi asszonyok például nagy lelkesedéssel készültek a vasárnapi eseményre, mint megtudtuk, 18 kg lisztből sütöttek lángost, ami mondanunk sem kell, mind egy szálig elfogyott. No, de ne szaladjunk ennyire előre! A nap egy igen fontos mérföldkővel kezdődött, amelyre már régóta vágytak az itt lakók.

Több mint 120 millió forintból újult meg a hivatal és az óvoda épületegyüttese.

Fotó: Sebestyén Bálint

A kilátogatók mozgolódnak, többek között Varga Gábor országgyűlési képviselő, no meg Molnár István polgármester a gyerekek gyűrűjében a Csipet Óvoda felé veszi az irányt. Kezdődik az átadó, tudniillik, immár kívül-belül megújult óvoda várja a legkisebb igariakat a település központjában, emellett a hivatal épületrésze is új köntöst öltött. Mint megtudtuk, a fejlesztések öt forrásból valósultak meg (Magyar falu program, BM) a megszaladt építőanyag árak és a nem várt előre nem látható szerkezeti problémák miatt. A több mint 120 millió forintos felújítás önmagáért beszél. Az egy épületegyüttesben található két intézmény gyönyörű lett!

Ismét megmutatta magát az Igari Napraforgó Néptánccsoport.

Fotó: Sebestyén Bálint

Ezt követően pedig elindulhatott a Retro Majálisra keresztelt esemény programja, ahol garantáltan minden korosztály megtalálta a kedvére valót. A közösségi térként funkcionáló faluház udvara a gyerekek örömétől és a fellépők műsorától volt hangos. Színpadra lépett a helyi édesanyákból és gyermekeikből álló társulat, a Napraforgó Néptánc Csoport, az igari gyökerekkel rendelkező Szabó Ricsi énekes, de a sárbogárdi fúvószenekar is megcsillogtatta muzikális képességét. A rendezvény igazi mulatság volt, amiről Fischl László és a retro diszkó is gondoskodott, ahol szintén szép számban jelentek meg a falubeliek. Kísérő programokból sem volt hiány: ugrálóvár, csillámtetkó, népi játékok, papírsárkány készítés, retro kvíz, na meg az elmaradhatatlan finomságok, lángos és virsli is várta a kilátogatókat. A programkavalkád egyik fénypontja, a májusfa állítása volt. A rendezvény célja megvalósult: a különböző falurészeken élők egy emberként vettek részt a a nagy attrakcióban.