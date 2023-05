„Vonz a gépekkel való foglalatosság? A mezőgazdaságban való munkálkodás? Akkor iskolánk rád is vár az elkövetkező tanévben!” – így köszönti a seregélyesi oktatási intézmény honlapja a látogatóit. Sokan azok közül, akik a múltban igent mondtak a gyakran egy életre szóló ajánlatra, csütörtökön délelőtt traktorra pattantak és így ballagtak, köszöntek el iskolájuktól. Reggel 9 órakor kezdték díszíteni a végzős tanulók a traktorokat, 11 órától pedig a polgárőrség felvezetésével tettek egy kört a nagyközségben, majd délben a végzős tanulókat és az oktatókat közös bankett várta: nekik gulyást főztek erre az alkalomra.

– Tavaly is rendeztünk már ilyen traktoros felvonulást, igaz, akkor egy kicsit több, harmincegy jármű vett részt az eseményen, idén valamivel kevesebb traktorral számoltunk – mondta a FEOL-nak az esemény apropóján Varsányiné Kozma Judit igazgató. – Hagyományaink több évtizedesek, hiszen már 1958 óta képzünk mezőgazdasági gépész tanulókat. Az országban több olyan intézmény létezik, ahol hasonló jellegű oktatás folyik. Mi a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrumhoz tartozunk, márpedig a csornai és a tatai iskolában is szerveztek korábban traktoros felvonulást, tavaly tőlük vettük át az ötletét annak, hogy hagyományt teremtenénk ezzel Seregélyesen is.

Az ország hasonló képzést végző intézményeiben komoly múltja van annak, hogy a ballagó agrárgépészek feldíszített mezőgazdasági erőgépekkel járják be az útra bocsátó középiskola településének utcáit. Ezt tették tehát a seregélyesiek is.

– Többféle képzés létezik nálunk, idén tizennégy mezőgazdasági gépjavító tanuló és ugyancsak tizennégy mezőgazgazdasági gépésztechnikus tanuló fejezte be tanulmányait. Utóbbiak tizenharmadik évfolyamra jártak, azaz már érettségiztek. Elballag még tőlünk harminc mezőgazdasági gépész szakmunkás is, akik három évig tanultak Seregélyesen. Egyébként van hegesztő szakképzésünk is, de ők nem mind vettek részt a traktoros felvonulásban, közülük csak azok, akik második szakmaként szerezték meg a hegesztő képesítést.