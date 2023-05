Földesi Gábor a település polgármestere a feol.hu érdeklődésére elmondta, Bor János egy végtelenül tevékeny, sokat dolgozó ember volt. A település vezetésében segédkezve más feladatait is naponta ellátta. Munkagépekkel dolgozott nap mint nap. Az elmúlt napokban is folyamatosan végezte feladatait, mint ahogy vasárnap is. Este, családjához hazatérve, az asztalnál lett rosszul és esett össze egy pillanat alatt. A mentők kiérkezéséig családja próbált segítségére lenni, de sikertelenül. A mentők munkatársai már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Az egész csőszi közösség osztozik a család fájdalmában.