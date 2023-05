A gallyazás fontosságára minden évben felhívja az E.ON a figyelmet. Amennyiben ezt az ingatlantulajdonos nem teszi meg, az E.ON szerződött vállalkozóval, saját költségére elvégezteti a szükséges gallyazást, hiszen az élet- és vagyonbiztonság, valamint a folyamatos áramellátás feltételeinek biztosítása kötelességük.

Ez most több településen is aktuálissá vált, így Tordason is, amelynek közigazgatási területén hamarosan megkezdik a 0,4-22 kV-os hálózaton a gallyazási munkálatokat és várhatóan egészen június végéig zajlik majd a munka.

Nem árt tisztában lenni azzal, hogy azok előtt az ingatlanok előtt, ahol a tulajdonosok nem végzik el a gallyazást, az E.ON ugyan megteszi ezt, ám ez esetben a társaság a saját elképzelése szerint is alakíthatja az ott lévő fa vagy fák lombkoronáját!