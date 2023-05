A fehérvári magánszemélyek, társasházi közösségek és intézmények több mint százezer tő egynyári virág és muskátli kiültetésével zöldíthetik, szépíthetik megyeszékhelyünket, megteremtve ezzel a Virágos Székesfehérvár célját. Az elnyert virágok átvételére még a mai napon is rengetegen érkeztek a kertészetbe, ahova Cser-Palkovics András polgármester és Bozai István városgondnok is kilátogatott. A városvezető köszönetét fejezte ki a pályázóknak, a kezdeményezést koordináló Városgondnokságnak, valamint a növényeket Nyíregyházáról ideszállító vállalkozásnak és a virágosztást befogadó Oázis Kertészetnek.

Majd hozzátette, valószínűleg a következő évben is ezzel a módszerrel bonyolítják le a programot és bízik benne, hogy a növények mellett komposztládákat is tudnak ismét biztosítani.

E kapcsán Bozai István elmondta, hogy idén ötezer feletti pályázó nyerte el a lehetőséget, hogy számára ingyenesen biztosított növényekkel szépíthesse lakókörnyezetét.

„Fontos, hogy a pályázók között nem csak családok, hanem nagyon sok intézmény és társasház van, azaz a program sokezer embert szólít meg. Idén fontos változás, hogy a növényeket biztosító nyertes pályázó átvállalja a virágok kiosztását is, így ez nem a Városgondnokság kertészeit és parkfenntartásban dolgozó munkatársait terheli. Enélkül is nagyon nehéz – az elmúlt hetek időjárása miatt – a város közterületeinek gyommentesítését, illetve a fűnyírást biztosítani. Folyamatosan, napi tizenkét órában dolgoznak ezért kollégáim.” – idézi a városgondnok szavait az ÖKK.

Mint írják a balkonokra 15 álló vagy futó muskátlit, míg a családi házas kategóriában 25, az intézmények és a társasházak esetében pedig 50 egynyári növényt választhatnak a pályázók.

Sipos-Balázsi Ágnes, a Viráglabor Kft. ügyvezetőjétől a helyszínen lévők megtudhatták még, hogy az egynyári növények közül több olyan fajtát választottak ki a Városgondnoksággal közösen, amelyeket könnyű gondozni. Illetve arra is kitért, hogy a virágok kiosztása eddig gördülékenyen folyt, sőt, akik igényelték, még szakmai tanácsot is kaptak.

A pályázók számára idén már előírás, hogy az elültetett virágokat le kell fotózniuk és elektronikusan elküldeni a Városgondnokság részére.

A kiosztás május 31-ig – minden munkanapon – tart.