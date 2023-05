Ez év januárjában kezdődtek a szabadegyházi Táncsics utca felújítási munkálatai, melyek során az új aszfaltburkolat mellett kétoldalt megerősített padka épült, amely egyben járdaként is funkcionál. A fejlesztés során a vízelvezetési rendszer kialakítása és a kapubejárók felújítása is megtörtént.

Az új aszfaltburkolat melletti járda térkő borítást kapott

Forrás: Szabadegyháza hírei

Az ünnepélyes átadón Csanádi Zoltán polgármester úgy fogalmazott, ez az utca több, mint kavics és aszfalt, mert minden út kapocs, ami összeköti a közösség tagjait.

– Az utak a fejlődés jelképei is, ahol van mód az utak fejlesztésére, felújítására, szépítésére, ott igény is van erre. Van honnan indulni és van hová megérkezni, éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt milyen utakon tehetjük meg. Szabadegyházán természetesen van még teendő az utak állapotát illetően, de ez az alkalom egy újabb fontos lépés, amit terveink szerint hamarosan újabb lépések követnek a közösség fejlődése érdekében – fogalmazott a polgármester, aki a beruházók és a kivitelezők mellett köszönetet mondott a település előző polgármesterének, Egriné Ambrus Andreának is, aki településvezetőként aktív szerepet vállalt a projekt létrejöttében, elindításában.