„A május 29-én, pünkösdhétfőn 17.00 órakor rajtoló futóversenyen idén is két távon, egyéniben és váltóban állhatnak rajthoz a futók. Nem marad el a DEPÓNIA futás sem, melynek rajtja 18.30 órakor lesz, jelentkezni pedig kizárólag a helyszínen, egy laposra taposott PET-palackkal lehet. A DEPÓNIA futás 1,6 kilométeres távján kicsik és nagyok egyaránt közösen kocoghatnak” – írja az ÖKK a május 24-én tartott sajtótájékoztatón elhangzottakról. Majd részletezik, hogy a futást idén is felajánlhatják az általuk választott fehérvári iskolának. A legnépszerűbb nyolc oktatási intézmény pedig értékes nyereményekben részesül.

A sajtótájékoztatón részt vett Mészáros Attila, alpolgármester, aki elmondta, hogy remek lehetőségnek tartja a TESZ futást, hiszen a mozgáson túl, a résztvevők segíthetnek és mindeközben egy közösség egészé is válhatnak. Az alpolgármesteren túl jelen volt még Molnár Beáta, a DEPÓNIA Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója is, aki a környezettudatosság fontosságára tért ki, amelyre vállalatuk is nagy hangsúlyt fektet.

A futóesemény miatt forgalomkorlátozások lesznek a Rákóczi úton, valamint a Várkörúton. A buszjáratokat tekintve pedig a 17, 23, 24, 25, 33, 34 és 35 jelű járatok közlekedését érinti.

A nevezéseket két távra, 4,8 és 11 kilométeresekre adhatják le a jelentkezők május 26-ig, péntek 12 óráig a www.arakatletika.hu/tesz oldalon.