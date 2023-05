Ahogy már korábban mi is beszámoltunk róla, fiatal gólyapár vetette meg szárnyait csóron idén tavasszal. Fészküket merészen egy villanyoszlopra rakták, de mint kiderült, nincsenek veszélyben. A helyiek nagyon örültek az új betelepülőknek, immár két gólyapárt is a magukénak mondhatnak.

Attól a perctől kezdve, hogy a gólyák megérkeztek, Konyári-Nyul Dóra figyelemmel kísérte a fiatalok ténykedését. Már az első pillanatban szemet szúrt neki, hogy a gólyapár egyike kék színű gyűrűt visel a lábán. Ahogy a feol.hu-nak mesélte, először nem tudta mi lehet az, így az interneten utána olvasva tudta meg, hogy számsorral ellátott gyűrűvel jelölik a madarakat, ami alapján a későbbiekben követik őket és figyelemmel kísérik életüket.

Ekkor született meg az ötlet Dórában, hogy valamilyen módon jó lenne leolvasni a gyűrűn lévő számsort és kideríteni honnan érkezett és mennyi idős lehet a megfigyelt gólya. Dóra távcsövet ragadott és addig leste madarat, amíg nem sikerült a teljes számsort leolvasni a gólya lábán lévő gyűrűről. A számok ismeretében levelet küldött a Madárgyűrűzési Központnak, akik vissza is jeleztek a szemfüles gólja megfigyelőnek. Mint Dóra elmesélte, a a központ válaszából kiderült, hogy a fiatal gólya gyűrűzését, még 2020-ban Széplaki Imre végezte. A madár akkor még fiókaként csücsült az “ősi” fészekben. Az elmúlt két évben nem tudni mi történt vele és merre járt, de Dóra úgy tudja, a fiatal gólyák az első útjuk után Afrikában maradnak és csak ivaréretté válásuk után térnek ismét vissza Európába. Így nem kizárt, hogy a megfigyelt egyed is két évig a melegebb kontinensen maradt és felnőtt gólyaként, választott párjával, már fészek- és családalapítási céllal repült vissza megyénkbe és tette le a voksát a csóri villanypózna (tetején) mellett.