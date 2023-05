Múlt héten pénteken zajlott 24 felső tagozatos diák részvételével a Kerékpáros Iskola Kupa és a 24 alsó tagozatos diák részére megrendezett Kisiskolások Közlekedési Kupája, valamint a Ki a mester két keréken? elnevezésű versenyek vármegyei döntője a Székesfehérvári István Király Általános Iskolában. A fináléban a vármegye 10 nevelési-oktatási intézményéből érkeztek a versenyzők, akik egy Kresz-teszt kitöltésével elméleti közlekedési ismereteikről adtak számot, majd ezt követően egy kerékpáros ügyességi pályán a gyakorlatban is bemutatták rátermettségüket. A lányokat és a fiúkat külön díjazták.

A Vértesboglári Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai összesen 9 éremmel tértek haza. Egyéniben a felsős lányok és fiúk között, valamint a 2010, 2011 és 2012-ben született tanulók versenyében is ők szerezték meg az első és a harmadik helyet. Ugyancsak az iskola tanulói hozták el az alsó tagozatosok csapatversenyében a vándorkupát, ami a verseny történetében immár másodszor került Vértesboglárra. Május 24-én a Budapesten megrendezésre kerülő országos döntőben tehát kilenc vértesboglári fiatal lesz a Fejér vármegyei indulók között. Említsük meg a győzteseket név szerint is: Pere Sára Panka, Tóth Luca, Nágl Roland, Rákovics Máté, Rákovics Nóra, Tagscherer Luca, Polyák Imre Levente, Tóth Barnabás, Tamási Martin

- Nem véletlen a jó szereplés, hiszen lassan két évtizede folyik az iskolában a közlekedésbiztonsági nevelés. A foglalkozásokat Németh János vezeti, akinek a munkáját a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság is többször elismerte – legutóbb éppen az idén -, 2018-ban pedig ezért a több évtizedes tevékenységéért átvehette a Vértesboglárért kitüntető címet. Nyugdíjasként is vállalta, hogy felkészíti a gyerekeket az idei versenyre, akik vele készülnek tovább az országos megmérettetésre is – mondta el a feol.hu-nak Terjékné Hadlaczky Csilla, a vértesboglári iskola igazgatója.