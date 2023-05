"Rumba, rumba a centrumba. Rumba, rumba a centrumba": szólt a dobolást segítő rigmus, mikor az eseményt befogadó Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ tóparti épületébe léptünk. Színes csődobok kongását hangolták át ismert dallamokká gyerekek, akik hétfő délelőtt élő xilofonnak álltak, s ennél jobb programot hétindítónak nehezen lehetne elképzelni.

Egyszerű, színes csövek és Kárász Eszter hathatós segítségével felcsendült a többi között a Boci, boci tarka, majd a bemelegítés után az Örömóda, a Csillagok háborúja főcímzenéje és az Óz a nagy varázslóból ismert Somewhere over the rainbow, de a magyar repertoárt gazdagította például a Tavaszi szél vizet áraszt népdal is. A slágergyártás külső szemmel ugyan egyszerűnek tűnik, de mindig a megfelelő színű ütőhangszerrel kell beszállni, az interaktív foglalkozást vezető koordinálásával, így nagy odafigyelést, egymásra figyelést igényel minden résztvevőtől. A félreütések ellenére is oltári jó mókának tűnt, hiszen ahogy elhangzott: "a zene nem arról szól, hogy tökéletes legyen, hanem, hogy jól érezzük magunkat!"

Az aulából nyíló termet már Benkő Zsolt blues-gitáros, előadó, zeneszerző, oktató gitárjátéka töltötte be, mellette gyerekek "fülessel" a dobfelszereléseket próbálgatták. A rendezvényt megnyitó Cser-Palkovics András polgármester nosztalgiával a hangjában elmondta, még emlékszik, mikor a régebb óta fiatalok blues-és jazzkoncertekre jártak ebbe a Fürdő sori épületbe, például RH Pozitív koncertre.

- Nagy lehetőség, hogy a gyerekek akár interaktív órák keretében, akár egyéni foglalkozás során kipróbálhatják, amiről eddig talán csak álmodhattak - mondta beszédében a városvezető, aki azt reméli, talán ezután az alkalom után sok kisgyerek megy úgy haza, hogy már tudni fogja, melyik hangszerrel szeretne szorosabb kapcsolatba kerülni, ezzel pedig a székesfehérvári kulturális élet részévé válni.

- A zene összeköt minket, akár korosztályokat is - fogalmazott Cser-Palkovics András.

