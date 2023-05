A Szabad Földet a Magyar Kommunista Párt indította, aztán az évtizedek alatt több tulajdonosváltáson is átesett. A 70-es években a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa hetilapjaként jelent meg. A rendszerváltás után a hetilap vágyott privatizációs célpont volt, hiszen abban az időben bőven félmillió fölötti példány-számmal jelent meg. A lapot 1990-ben egy Demján Sándor által képviselt kanadai cég vette meg, majd 1999-ben, miután szintén több kézen is átment, a Ringier Kiadó Kft. tulajdonába került. Ma a KESMA tulajdonában van és a vármegyei lapokat is kiadó Mediaworks-höz tartozik. 2019 óra Gajdics Ottó a lap főszerkesztője, aki május 13-án szombaton délben a szári Petőfi Sándor Művelődési Házban tart előadást, amit kötetlen beszélgetés követ. A belépés ingyenes.