- Amikor megjelent az első cikk, nagyon sokan felhívtak, illetve a messengeren kerestek. Akikkel beszéltem, azok közül minden harmadik embernek volt már hasonló ügye, többen felajánlották a segítségüket, még egy budapesti sztárügyvéd is megkeresett, hogy segíti az ügyemet – mondta a feolnak Sáringer Károly. Mint arról írtunk, a férfi nemrég kapott egy végrehajtásról szóló levelet, miszerint lefoglalják a 20 éves autóját és a telkét, mert a követeléskezelő cég szerint még mindig tartozik két, 30 éve vett mobiltelefon árával. Sáringer viszont azt mondja, amikor a telefont lízingelő cég a kilencvenes években csődbe ment, ő azonnal visszavitte a két telefont és kapott egy okiratot arról, hogy nincs már tartozása. De ez a papír 3 évtized után már nincs meg.

Szerkesztőségünket is többen megkeresték, hogy készek akár ingyen jogi segítséget nyújtani, hogy sikerüljön végre tisztázni az ügyet. Cikkünket olvasva ugyanakkor a fehérvári férfit felhívta egy barátja is, akik névtelenséget kérve vállalta a bírósági per minden költségét.

- Nem vagyok egy szent, ezt mindenki tudja. Voltak nagyon rossz, nehéz időszakok az életemben, de talán most már túl vagyok rajta. És most nagyon meghatódtam, azt hittem, nem nagyon vannak barátaim, de kiderült, hogy 64 évesen is nagyon sokan gondolnak rám, együttéreznek velem – mondta Sáringer Károly. Az ügy tehát most ott tart, hogy jogi útra terelik a kérdést, annak reményében, hogy sikerül tisztázni, egyetlen fillért sem kell fizetni a három évtizede húzódó ügy miatt.

Mint írtuk, az ügyben megkerestük az egri követeléskezelő céget, nem érzik-e úgy, hogy elévült már az esetleges tartozás, illetve megkerestük a bírósági végrehajtót is, ő mit gondol a három évtizede húzódó „hercehurcáról”. Nos, az egri követeléskezelőtől azóta sem kaptunk választ, a bírósági végrehajtó viszont részletesen válaszolt kérdéseinkre.

Mint írta, konkrét végrehajtási ügyben tájékoztatás csak a felek (kötelezett, végrehajtást kérő), illetőleg az általuk adott, érvényes meghatalmazással rendelkező személy részére adható információ. Azt is hangsúlyozta, a végrehajtó az általa intézett végrehajtási ügyről a sajtó, a rádió és a televízió részére nem adhat tájékoztatást, erre a végrehajtó kar hivatali szervének vezetője vagy az általa kijelölt személy jogosult.

Általánosságban viszont elmondható, hogy ha az adós okirattal valószínűsítette, hogy a végrehajtandó követelés alaptalan, azt már teljesítették, vagy egyébként megszűnt, vagy arra hivatkozik, hogy a követelés, illetve a végrehajtási jog elévült, a végrehajtó a bizonyítékra utalva felhívja a végrehajtást kérőt, hogy 15 napon belül nyilatkozzon a követelés fennállásáról. Ha a végrehajtást kérő az adós állítását nem ismerte el, az adós a végrehajtás megszüntetése (korlátozása) iránt pert indíthat. A végrehajtási jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el. A végrehajtási jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja.

Az önálló bírósági végrehajtó a kiállított végrehajtási okirat, illetőleg az eljárás során a bíróságok által hozott jogerős végzések alapján a hatályos jogszabályok szerint köteles eljárni. Nem teheti meg, hogy nem foganatosítja a folyamatban lévő eljárás során a végrehajtási cselekményeket. Az elévülés megállapítása, kérelemre a foganatosító járásbíróság hatáskörébe tartozik.

Kíváncsian várjuk a per eredményét!