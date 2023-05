Polgármesteri köszöntő:

Kedves ballagó Diákok!

Életetek egyik legfontosabb állomásánál köszöntelek Benneteket szeretettel Székesfehérvár városa és közössége nevében! Izgalmakkal, vegyes érzelmekkel átitatott napokat éltek manapság. Minden bizonnyal megtapasztaljátok magatokban a többéves korszak lezárulásával járó bizonytalanságot, a megszokott iskolától és osztálytól való elszakadás fájdalmát. Ugyanakkor ott van a szívetekben, a lelketekben a felszabadultság érzése, a fiatal felnőtté válás öröme és felelőssége is, a mámorító vágyakozás és várakozás a merőben új dolgokra, illetve a megtapasztalása annak a páratlanul izgalmas érzésnek, hogy bár az egyik ajtó bezárul, a másik kinyílik az ígéretes, reményteli, fényes jövő felé.

Nekünk, felnőtteknek nagyon fontos szerepünk van abban, hogy bizakodva tudjátok kibontani szárnyaitokat, és hittel lépjetek rá az új életútra! A mi dolgunk, hogy a felnövekvő generációk jólétéért, testi, szellemi és lelki gyarapodásáért megteremtsük a lehető legjobb, ideális alapokat. Három gyermek édesapjaként és egy százezres, nagy történelmi múltú, mégis modern város polgármestereként különösen érzem ezt a felelősséget a mindennapjaimban. Ott motoszkál bennem folyamatosan, hogy vajon megtettünk-e mindent Értetek, amit csak tudtunk. Hiszen amikor a város végzős fiataljai kirepülnek, akkor velük együtt mi, felnőttek is „vizsgázunk”. Tiszta szívből remélem, hogy Nektek, akik most ballagtok, tartalmasan teltek az elmúlt évek, gyarapodtatok tudásban, élményekben, emberi kapcsolatokban, és ezáltal fejlődött, gazdagodott a személyiségetek. Remélem azt is, hogy át tudtuk adni számotokra azt a pluszt, amitől büszkék lesztek az egykori alma materre és arra, hogy Székesfehérváron tanultatok.

Köszönettel tartozunk Nektek, akik diákvárossá tettétek Székesfehérvárt az elmúlt években. Köszönjük a szép eredményeket, a tanulmányi versenyeken és különféle tehetségkutatókon nyújtott teljesítményeket, a diákközösségi és érdekképviseleti kezdeményezésekben való részvételt és azt a semmivel össze nem hasonlítható, vidám hangulatot, amit az osztályotok, iskolátok nyújtott a város számára. Mindannyian más egyéniségek vagytok, de éppen a

különbözőségetek tett Titeket színes és életvidám diákközösséggé.

Kívánom, hogy a fiatalos lendületet, az élet szeretetét és megbecsülését őrizzétek magatokban! Remélem, közületek sokan választják későbbi otthonuknak Székesfehérvárt, s alapítanak majd itt családot. Bárhova is visz az élet, ne feledjétek, a város visszavár benneteket, és kapuja mindig nyitva áll előttetek!

Jó utat, reményteli, szép jövőt kívánok Mindannyiótoknak!

Dr. Cser-Palkovics András

polgármester

Ciszterci Szent István Gimnázium

12/A

Felső sor: Horváth Bence Bálint, Prókai Márton, Wéber Máté János, Palkovics Péter Gergő, Csák Milán, Nagy Kristóf, Szebik Károly Vilmos

Alatta: Kerülő Sebestyén Dénes, Schmuck Balázs, Bódi Ádám, Tuba-Kovács Zsombor, Majzik Gergő, Tasnádi Ádám

Alatta: Török Dávid, Lantos Gergő, Kövesi Gergő Márton, Kozma Csengele

Alatta: Fűrész Kristóf, Erdélyi-Balogh Balázs, Molnár Zénó, Stock Zita Mária, Pahola Eszter

Alatta: Csáti Anna Judit, Szautner Anna, Regős Brigitta, Tóth Noémi

Alsó sor: Takács Mátyás, Mészáros Áron, Czecherné Friedl Angéla (osztályfőnök), Tüke Gréta, Gál Anna, Márkus Réka, Steurer Flóra

Hiányzók: Schmuck András, Szabó Botond, Szombati Benedek

12/B

Felső sor: Béres Máté, Szalai Mihály, Borosnyay Bendegúz Tibor, Nagy Bálint

Alatta: Szücs Ferenc Benedek, Erdélyi Endre, Szabó Albert Flórián, Buzsik Panka, Árkus Réka, Timár Balázs, Kardos Vencel Benjámin

Alatta: Kozári Barnabás, Fung Noel Norbert, Kállai Réka, Cser-Palkovics Anna, Osztás Dorina Erzsébet

Alatta: Kardos Gergő, Berta Rebeka, Kovács Mira Zsófia, Huszti Lili Klaudia, Soós Hanna, Nagy Hanna, Akkermann Kata

Alsó sor: Petra Károly, Szili Dániel, Halasi Boglárka, Szabó Luca, Alföldiné Balázs Bernadett (osztályfőnök), Bánóczki Anna Zsófia, Zentai Zsófia Napsugár

Hiányzók: Kuczi Zsombor, Panda Milán, Pataky Rozi, Tóth Tamás Vid

12/C

Felső sor: Finta Bence, Kónya Dominik, Fiedler Márton, Tóth Balázs (osztályfőnök), Brumbauer Marcell

Alatta: Nágl Fanni, Sinka Csenge, Boros Barbara, Benedekffy Kálmán, Lendvai Szabolcs, Szölke Richárd, Salacz Máté Dávid, Surányi Gábor, Szikra Soma

Alatta: Jánosi Dávid, Herpy Miklós, Vizy Debóra, Fánczi Balázs, Liszi Tamás, Nyári Dávid, Nagy Tamás

Alatta: Szunoman Lívia, Révy Zsófia, Stróbl Réka Lili, Erdei Csenge Kincső, Néráth Katalin, Jaskó Tamás Róbert, Pintér Bálint

Alsó sor: Kendl Boglárka, Magasi Csenge Mária, Szelle Kíra, Kitzvéger Virág Annamária, Kovács Tamara Laura, Szabó Ágnes, Kun Dorottya, Szerencsés Dóra

Hiányzók: Lakatos Eszter Fanni, Tamás Gergely, Pratsler Zsófia

Kodolányi János Gimnázium

12/A

Felső sor: Suszter Gergely, Nikovics Simon, Dénes Bálint, Rozsi Gábor, Máthé Barnabás, Fodor Barnabás, Sélley Dávid, Szép Dominik, Cserta János, Hosszú Richárd, Csillag László (osztályfőnök)

Középső sor: Traumberger Anna, Kocsis Árven, Hornyák Ferencné (osztályfőnök), Dezső Lotti, Fekete Franciska, Márkus Noémi, Szőnyegi Dorina, Szabó Virág, Szalai Masa, Milinte Kíra, Kiss Panna, György Adrienn, Czifra Kiara, Gotthárd Laura

Alsó sor: Laczkó Dóra, Kovács Fanni, Klinszky Kíra, Tóth Anna, Kollár Zsófi, Klein Kata

Hiányzók: Lázár Vivien, Lukácsa Petra, Raboczki Kristóf

12/B

Felső sor: Tóth Nikolett, Szkok Bálint, Biró Marcell Péter, Burián Bendegúz, Bolla Gergő, Seres Dávid, Béres Mihály, Tóth Martin, Nida Zalán Örs, Nánási Máté, Porpáczi Gilbert

Középső sor: Érsek Boglárka, Molnár Kata, Zsobrák Adél (osztályfőnök), Barna Emília Andrea, Vollein Zsófi, Lángi Eszter, Forgács Eszter Evelin, Aubermann Olívia, Kovács Enikő, Bokor Zsanett, Neubauer Eliza Sára, Németh Virág, Rakoncza Petra

Alsó sor: Király Krisztina, Hegedüs Alexandra, Kovács Gréta Bernadett, Kovács Eszter Katinka, Alföldi Andrea

Hiányzók: Fülöp Krisztián, Kovács Lázár

12/C

Felső sor: Németh Balázs, Egyed Zsombor, Nádi Zsombor, Komáromi Péter, Kasza Roland Lajos, Lőrincz Gergely, Varga Kristóf Zalán, Kulcsár Barnabás, Bárány Bence, Balogh Dániel, Janky Bendegúz

Alatta: Szabó-Galácz Levente, Rétfalvi Anna, Andó Anna, Papp Alexa Petra, Fülöp Cintia, Karanicz Anna, Knapp Flóra, Horváth Bernadett, Dorka Lili Anna, Bándli Zsófi Anna, Puska Zselyke; Bencsik Dorina Lili

Alatta: Balogh Zoltána, Takács Kata, Kalmár Lilla Sára, Ihász Dorina Henrietta

Ülő sor: Nagy Nikolet, Darvas Amanda, Rozs Fanni, Feketéné Sántha Anikó (osztályfőnök), Németh Boglárka, Balogh Lili

Hiányzó: Szabó-Galácz Réka

12/S

Felső sor: Rajnai Richárd, Ujhelyi Adrián, Takács Gergő, Zelizi Roland, Szalczgruber Ádám, Forgó Gergő, Őri Arvid, Lendvai Zsombor, Kolonics Dániel Zoltán, Lukács Levente, Sisa Zoltán Barna

Középső sor: Csuta András, Simon Benedek, Simon Vivien, Gyugyi Laura, Pénzes Adél Virág, Szentmihályi Odett Izabel, Horváth Nikol, Szekeresné Dinnyei Renáta (osztályfőnök), Szabó Jázmin, Gálóczy Nikolett, Bencze Eszter Sára, Szatzker Anna Katalin, Szabó Emma, Szalczgruber Zsolt

Alsó sor: Szilágyi Márton, Kelemen Csanád Torda, Kovács Bence, Horváth Hunor Péter, Pándi Róbert Márton, Bernáth Bence

Teleki Blanka Gimnázium

12/A

Névsor: Bódis Bence, Bujna Máté, Csoknyai Balázs Nándor, Csúcs- Kovács Dorka Boróka, Darida Kata, Denk Lili, Első Jázmin, Farkas Dániel Attila, Fekete Panna, Grieve Emma, Gyenes Csenge, Gyimesi Patrik, Halenár Petra, Herczog Dóra, Hollósi Zsófia, Horváth Martin, Horváth-Szepesi Júlia, Jankovics Bence, Kandár Bence, Király Zalán, Kovács Kíra, Marosán Melinda, Mayer Eszter, Nagy Jázmin, Orosz Zsófia, Palkovics Zsombor, Péter Sára, Skultéti-Lampert Anna, Szajkó Levente Zoárd, Szász Balázs, Szenczi Kitti, Takács Hanna Lili, Theisz Lóránt Levente, Tollner Norbert, Witzl Barnabás

Osztályfőnök: Póti Csilla

12/B

Felső sor: Török Gergely, Majoros Balázs, Szemán Barnabás, Tolnai Balázs, Andrássy Martin Benedek, Márton Botond, Maár Levente, Mándy Zoltán

Középső sor: Katona Balázs, Kollár Bálint, Dobos Bence, Mészáros Máté, Wágner Botond, Dudás Judit (osztályfőnök), Radvánszki Ábel, Nagy Előd Kende, Takács András Zsombor

Alsó sor: T. Nagy Róza, Kluge Ida Berta, Varró Evelin, Till Anna Natália, Lopert Celina, Leipold Zóra, Pintér Zsófia, Egyed Zoé Tímea, Kovács Anna Flóra

Hiányzók: Fürész Nikolett, Kovács Patrícia, Imolai Dávid, Jóni Boglárka, Králig Gábor, Turai András, Vécsei Kata

12/C

Felső sor: Finy Ágoston, Csoba Levente, Billege András, Poór Gergő András, Finy Barnabás, Mayer Erik, Gőzse Attila (osztályfőnök), Györök Árpád Koppány, Vaskó Bálint András, Rivnyák Robin Márk, Karácsony Gábor

Középső sor: Csiszár Dorottya, Marx Fanni, Heinrich Johanna, Schreiner Lili, Kalmár Panna, Lehel Sára Johanna, Barbagallo Anna, Rózsa Júlia, Szente Dóra, Szőke Boglárka

Alsó sor: Hornyák Bianka, Béres Rebeka, Hegedüs Ninetta, Tugyi Andrea, Marton Bendegúz, Molnár Réka, Nagy Emília Anna, Frank Fruzsina Viktória, Szatmári-Nagy Eszter

Hiányzók: Czibere Zétény, Török Anna, Zimmermann Maja

12/D

Felső sor: Árvai Alexandra Klaudia, Borsos Brendon Gábor, Simon Patrik, Varga Péter, Bancsó Babett

Középső sor: Burián Viktória, Salk Réka Eszter, Józsefné Albrecht Ágnes (osztályfőnök), Hegyi Dominika Csenge, Gargalics Anna, Esztelecki Andrea

Alsó sor: Kővári Petra, Kihári Alexandra, Vajai Noémi Katalin, Cseh Réka Tímea, Baranovszky Dorina

Hiányzók: Perczel Amira, Ilyés Borbála

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium

12. A

Felső sor: Dohi László, Lőrincz Luca, Bodor Alexandra, Kosárszki Boglárka, Laczi Gréta, Matyeák Zoé, Körmendy Katalin, Magda Tivadar, Takács Nikoletta, Zolta Szabolcs Merse

Középső sor: Papp Márta, Gönczi Szilvia Hanna, Belicza Anna, Márton Enikő, Gál Anna, Kleneizer Fruzsina, Bakon Bettina, Szűcs Krisztina (osztályfőnök), Gimesi Levente, Furtenbacher Dorina, Saly Attila, Dosztál Levente

Alsó sor: Lovászy Dominik, Arany Márton Károly, Timár Gergő, Krausz Zsófia, Kiss Ádám, Molnár Janka, Mag Lara, Kutasi Nóra, Kálmán Sára, Simon Emese, Tenyei-Tóth Botond

Hiányzók: Schnee Vanda, Gáspár Bence, Kazda Adrián Zsolt

12. B

Felső sor: Brizs Bálint, Obra Gergő, Ligeti András, Zámbó Armand, Klein Gábor, Házi Nándor, Bolla János Ákos, Németh Szilárd, Kottyán Erik, Lázár Milán

Középső sor: Sándorovits Judit (osztályfőnök), Orbán Adél, Násfay Rebeka Lilla, Peidl Nárcisz, Rácz Fanni, Szabó Viktória, Kovács Nóra, Szekeres Gréta, Kertai Tamara Júlia, Ster Réka, Filipp Laura, Belányi Liliána, Nagy Nóra

Alsó sor: Nagy Dorottya, Bántó Loretta, Müllek Míra, Sziksz Fanni, Villányi Melinda, Balogh Csenge Flóra, Vámos Nóra, Fábián Imola, Osváth Gabriella

Hiányzók: Halász Maja Luca, Szűcs Réka

12. C

Felső sor: Majer Vince, Vauver Bence, Truzsi-Nagy Balázs, Tóth Bálint, Kocsy Zoltán, Pallai Dániel, Ferencz András, Pőcze Bence, Arany Máté, Budai Barnabás, Juhász Máté

Középső sor: Horváth Lilla Zsófia, Bakró-Nagy Kata, Kreitzer Hanna, Makai Jázmin, Lukátsné Sárközi Ágnes (osztályfőnök), Karsai Lili, Schlett Zsófi Sára, Tolnai Laura Éva, Cserbán Szabina, Pratsler Viktória, Horváth Eszter, Tulics Dorka

Alsó sor: Fisli Boglárka, Hinner Lili Gyöngy, Fiala Dorina, Fiala Rebeka, Spántler Laura, Gerber Orsolya Léna, Laczi Viktória, Katona Liza, Fein Jázmin, Boross Kinga, Tóth Abigél

Hiányzók: Laczi Hanna, Majer Péter

12. D

Felső sor: Dávid Krisztián, Nemes-Simon Zsolt, Szalai Ármin Csaba, Gerber Dániel, Szentkuti Bence, Ligeti András, Zsoldos Szabolcs, Kováts Marcell, Pataki Marcell, Mészáros Bence Péter

Középső sor: Balogh Orsolya, Egyed Eszter, Pákozdi Petra, Ragány Alma, Matolcsi Réka (osztályfőnök), Forczek Janka, Lórodi Luca, Magyari Gréta Réka, Szuna Bonita Zsanett

Alsó sor: Majsai Alexandra, Hideg Rebeka Réka, Stumfold Zsófia, Elek Fanni, Nagy Zsófi Kata, Mészáros Dorka, Fórizs Noémi, Garai Fanni

Hiányzók: Takács Angéla

4/12

Felső sor: Kovács Bernadett, Szabó Melinda Diána, Tserenmanla Munkhjin, Nagy Lili Panna, Füri Fanni, Rell Karina, Horváth Anna Miett, Málik Mína, Rónai Tamara, Bodnár Borka, Szabó Kinga

Alsó sor: Tóth Ábel Csongor, Paulus Bernadett, Potornai Anna Míra, Udvarhelyi Viktória Vivien, Cservék Zita (osztályfőnök), Csepi Dóra, Boncz Angéla, Simon Enéh Jázmin, Pavlitzky Laura

Hiányzók: Ferkócza Eszter Csenge, Füzék Zsóka, Somogyi Adrienn Kinga

Vasvári Pál Gimnázium

12/A

Felső sor (jobbról balra): Hergert Nándor, Nánási Ádám, Füzes Péter, Kedves Patrik Zsolt, Kiszlinger Ádám, Tóth Máté, Túri Máté, Peske Csanád, Doma Dávid, Kovács Luca Sára, Knauz Emma

Középső sor: Báles Zsigmond, Báles András, Bán Albert, Fábián Lara, Szabó Boglárka, Koltai Flóra, Vámosi Fanni, Németh Kinga, Haag Dóra Emma

Ülő sor: Matics Szonja, Juhász Lőrinc, Siklósi Zsófia, Fülep Blanka, Elekes Péterné (osztályfőnök), Farkas Angéla, Szvoren Eszter, Erdélyi Dávid, Kékesi Zorka, Pető Annamária

Hiányzók: Kajdi Doroti, Bese Marcell, Dallos Kristóf Vladimír, Kőszegi András, Pataki Máté, Sütő Barnabás, Szabó Lilianna

12/B

Felső sor (jobbról balra): Hudák Gergely Lajos, Kégl Noel Áron, Bagonya Ádám, Faragó Barnabás, Kollár Gergely, Lelkes Máté, Varga Tamás, Kopiári Domonkos Károly

Középső sor: Kiss Emma, Kemele Kitti, Kiss Zsófia, Koleszár Katalin, Péter Janka, Óber-Fekete Noémi (osztályfőnök), Nagy-Tóth Tamara, Bodó Gréta Bianka, Baranyai Lili Anna

Alsó sor: Korbuly Ákos, Jecs Noa Rita, Zsemberi Zsófia, Török Laura, Első Eszter, Bede-Somogyi Réka, Ambrus Veronika, Dobosi Csanád Krisztián

Hiányzók: Szepetneki Szonja, Végvári Boglárka, Megyeri Barna, Csikós Anna

12/C

Felső sor (jobbról balra): Nagy Dávid, Elek Miklós, Ódor Benő, Akkermann Bálint, Tatai Zalán, Soós Péter, Tóth-Dégi Krisztián, Engler Ádám, Wagner Áron

Középső sor: Járossy Jázmin, Paál Janka, Szundy Anna, Altmár Kristóf (osztályfőnök), Kulák Lili, Borbás Noémi, Hajdu Levente, Szőllősi Áron

Alsó sor: Kiss Kamilla, Dervalics Enikő, Lugossy Lili, Borbély Anna, Torma Hanna Bernadett, Térmeg Petra, Führpasz Zsófia, Banka Tímea

Hiányzók: Borombós Márton, Leposa Anna, Farkas László, Heinold Anna, Vajda Erik, Mészáros Anita, Schlauszki Ádám, Szabó Lili, Tiber Réka

12/D

Felső sor (jobbról balra): Csiszár Zsófia, Teplánszki Diána, Pajor Lili, Harkányi Donát, Fodor Balázs, Kovács Milos, Szemes Dóra, Németh Eszter Rozália, Mészáros Eszter, Luka Tímea, Szolga Eszter

Középső sor: Rácz Kata, Gál Gréta, Ozsváth Eszter, Szabó Eszter, Jáksó Kamilla, Müller Csaba (osztályfőnök), Romsics Petra, Ribárszki Fanni, Fehér Virág Éva, Csutorás Katalin

Alsó sor: Tóth Csenge, Takács Regina, Vendég Virág, Hock Péter, Belegrai Viktória, Szakáll Panna, Kotsis Enikő, Majoros Zsófia, Kujber Vivien

Hiányzók: Fábián Bíborka, Ferenczy-Nagy Levente, Török Zsófi, Szűcs Ákos, Kardos Franciska, Klemencsics Zóra Orsolya

Comenius Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola és Szakgimnázium

12/A, 12/B

Felső sor (jobbról balra): Kovács Gábor, Kazó Levente Gyula, Kékesi Csaba, Erdélyi Barnabás, Sass János Bence, Murvai-Szabó Kornél, Losonci Zsombor, Nagy Kristóf Csongor, Schmid Benedek, Engi Soma, Balogh Bence, Bertalan Bence, Jüllich Márk József, Csiha Benjámin

Középső sor (jobbról balra): Végh Mariann Mária, Devecz Dorisz Éva, Barta Zsófia, Nagy Lizett Jázmin, Dávid Mia Aletta, Kerekes Luca, Herencsár Milán, Darázs Alexander, Rüll János Máté, Witzl Balázs (igazgatóhelyettes), Kiss Ildikó (osztályfőnök), Lémon Roland (osztályfőnök), Harmat Márton, Meiszter Barnabás, Krizsicskó Márk, Orosz Alex Iván, Palik Ádám, Kaló Áron, Baracsi Dorina, Sziksz Kata, Tóth Angela, Hollósi Dorottya

Ülő sor (jobbról balra): Háder Bodza, Gustafson Maya Anna, Tasnádi Emma, Törzsök Flóra, Palotai Jázmin Lora, Ódor Bianka, Víg Dorina, Halász Laura, Gábor Adrienn, Rajna Anna, Kántor Viktória

Hiányzó: Laky Albert István

Székesfehérvári SZC Árpád Technikum és Szakképző Iskola és Kollégium

11/1

Felső sor: Zsámboki Márk, Huvgardt Gergő, Őri Dániel, Fodorné Horváth Helga (osztályfőnök), Szanyi Gábor, Csőgör Dávid, Horváth Tamás

Alsó sor: Ódor Dániel, Jábor Bence, Fi László, Fehér Bence, Tófalvi Kornél, Keszler Zsolt Márk

Hiányzók: Cséza Azucséna, Cséza Evelin, Nagy Dominika Natália, Slott Evelin, Lázár Tamás

11/3

Felső sor: Németh Benedek, Szentes Olivér, Gévay-Szűcs Ella (osztályfőnök), Sulák Bence, Bartók Zsolt

Alsó sor: Puha Bence, Homályos Attila, Lakatos Károly, Járóka Krisztián, Sógor Adrián Sándor

Hiányzók: Ihász Gábor Árpád, Molnár András

12/B

Felső sor: Kálhok Antal Patrik, Major Milán, Szatmári Boldizsár, Szalai Dávid Szilárd, Visi Imre

Középső sor: Kulifai Liza, Németh Dóra, Schweighardt Ferenc (osztályfőnök), Berregi Cintia

Alsó sor: Horváth Eszter Nikolett, Batári Vivien, Kovács Bianka, Szabó Barbara, Fórizs Melinda

Hiányzók: Bakos Máté Csaba, Gémes Zoltán, Kaiser Evelin, Knauz Laura

12/D

Felső sor: Pető Klaudia, Jakab Bence, Kovács Szintia Natália, Bökfi Dorina, Csögör Vivien Valentina, Sztojka Amanda Dzsenifer

Középső sor: Kozel Evelin, Barka András Sándor, Zsiga Kornélia, Varga Miklós Csanád, Kézdi Vanessza Veronika

Alsó sor: Csabina Alexandra, Borbély Viktória, Ruff Renáta (pótosztályfőnök), Popomájer Amanda

Hiányzó: Bódizs Bianka (osztályfőnök)

12/H

Felső sor: Jankó Kilián, Hodos Gergő, Hadadi László, László László, Golestra Tibor, Kőszegi Zoltán

Középső sor: Kovács Dávid Sándor, Nádasdi Miklós, Szabó István (osztályfőnök), Kovács Krisztián, Sági Benjámin, Kacz András

Alsó sor: Horog Dóra, Hanczvikli Kitti, Farkas Luca Lara, Koleszár Stella, Kányai Balázs

Hiányzók: Luczay Nimród, Vácz Márk

12/K

Felső sor: Galamb Zsófia, Czinkán Petra Réka, Ruff Renáta (osztályfőnök), Vatali Anna, Sági Kitti

Középső sor: Páthi Vivien, Pintér Vivien, Tánczinger Anasztázia, Rácz Virág, Jámbor Vanessza, Sárkány Emma Sára

Alsó sor: Gubics Aurélia, Tauz Anna, Mikáczó Boglárka, László Letícia, Takácsfi Fanni

12/S

Felső sor: Szász Máté, Arató Konrád Zoltán, Holló Richárd, Bernáth István (osztályfőnök), Kiss Edvárd, Magyar Márton György, Horváth Dominik

Alsó sor: Ertly Vivien, Balla Evelin, Tóth Alexandra, Bors Tímea, Fung Eszter Mercédesz, Fűzér Otília, Bakó Alexandra Klára

Hiányzó: Venyige Dániel László

13/D

Felső sor: Tóth Annamária Bianka, Toldi Lotti Laura, Decsi Dorina, Lakat Eszter Virág, Kléber Szimonetta, Csány Noémi

Alsó sor: Mancza Patrícia Roxána, Lelkes Norina, Papp Csilla Juianna, Holbné Varga Éva (osztályfőnök), Szoboszlai Nikolett, Kis Dóra, Szoboszlai Beatrix

Hiányzók: Csik Nikoletta, Hidvégi Karina

13/E

Felső sor: Manninger Márk, Keresztes Balázs, Herencsár Ádám, Bíró Zsolt Milán, Irsa Bence, Varga Olivér

Középső sor: Rabóczki Tibor, Herceg Tímea, Kovács Zsolt Tibor, Vízer Dániel (osztályfőnök), Besszer Lóránt, Dominkó Kolos

Ülő sor: Katona Zsolt Martin, Miklós Janka, Hajnal Szabolcs, Gál Szebasztián, Papp Dániel, Szatzker Roland

Hiányzók: Tóth Krisztián, Varga Lajos Bence

Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola

3/11/1 Burkoló és festő, mázoló, tapétázó osztály

Felső sor: Koller László, Fernandez-Radics Dávid, Piller Dávid, Durányik Bence, Zádori Lajos, Sarkament Ádám

Középső sor: Kapronczai Krisztofer, Tóth Gergő, Druhapolcsik Bence Péter, Csáder Dominik, Morek Dávid

Első sor: Hajdu Benedek József, Turáni József Zoltán (osztályfőnök), Hézl József (osztályfőnök), Bogdán László

Hiányzók: Sztojka Rudolf, Szűts László Alex, Mille Gábor Krisztián

3/11/3 Ács és kőműves osztály

Felső sor: Szabó Dávid, Nagy Bence, Dropkó Adrián, Nagy Dániel, Piringer István

Első sor: Hegyi Krisztián, Pap Péter (osztályfőnök), Szomor Adrián, Nagy Roland

Hiányzók: Valicsek Kristóf, Diósi Kristóf

11/4 Asztalos osztály

Felső sor: Molnár Dávid Kristóf, Kaifis Dominik Ármin, Pataki Gábor (osztályfőnök)

Alatta: Hajdu Norbert, Nagy Bence, Hallósy Botond, Bátor Bálint, Pőcze László István, Bartha Kornél Gábor

Alatta: Mike Szabolcs, Burján András, Barna Benjámin, Barna Adrián

Alsó sor: Torma Zsombor, Bokor Gábor Dávid, Fung Szabolcs, Horváth Balázs, Laposa Bálint József

12/A

Felső sor: Tóth Szabolcs, Sztanyik Márk, Kovács Martin László, Váradi Dominik

Középső sor: Simon Szebasztián, Kuczi Attila, Daláné Papp Gabriella (osztályfőnök), Major Kevin, Lukács-Borbély Máté

Alsó sor: Ludszky Tamás Dávid, Csányi Ruben, Szekeres Zsombor, Nagy Barnabás, Patányi Flórián

Hiányzó: Kerekes Kristóf

3/11/2

Felső sor: Oláh Zsolt, Lelkes Márk, Kiss László, Pordán Alex

Középső sor: Berkei Szabolcs, Gyermán Bence, Wachtler Róbert, Panyi Roland

Alsó sor: Bakulár Gergő, Turáni Zoltán, Brajnovits Csaba (osztályfőnök), Sárközi Bence

Kk/13

Felső sor: Hajdú Bálint, Tóth Bálint, Galgóczy Lajos (osztályfőnök), Vörös Máté, Joháczi Bálint

Alsó sor: Németh Márton, Bagi Dániel, Bertók Krisztofer Szabolcs, Csorján Adrián Attila, Komjáthy Levente

Hiányzók: Gergics Martin Patrik, Györe Balázs, Hólik Rajmond, Jakab György, Kiss András, Králik Kevin Bertold

Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum

12/A

Felső sor: Somody Levente, Körmendy Balázs, Szabó Roland László, Máté Vivien, Kiss Kendra, Pál Noémi, Pavela-Katzirz Noémi Niké, Domján Eszter, Boros Rebeka

Középső sor: Pákozdi Alexander, Krizsán Barbara, Gyarmati Bianka, Esze Tamás (osztályfőnök), Bélecki Boglárka Kíra, Povázson Alexa, Kulcsár Emese Katalin, Bakos Júlia Fanni, Tóth Melinda

Alsó sor: Dombi Virág, Siha Kende, Hegyi Veronika, Majzer Petra Eszter, Jaszanovics Viktória, Bense Karina Réka, Fodor Roxána

12/B

Felső sor: Zavecz Réka, Hable Anna, Gruber Gitta, Csonka Elvira Viktória, Csermely Dóra, Faragó Márk Bökény

Középső sor: Darvas Helga, Kovács Krisztina, Schrenk Rita Anna (osztályfőnök), Steigervald Tímea, Herceg Fanni, Molnár Janka

Alsó sor: Varga Dorina, Kovács Dorka, Torda Diána Anna, Varga Boglárka, Frajt Nadin, Rádai Jázmin

Hiányzók: Gulyás Merse, Hernádi Anissza Karina, Kató Nikolett, Piltmann Klaudia

12/C

Alsó sor: Hódi Lorina, Rácz Enikő, Vásárhelyi Amina, Duka Vivien, Herczeg Dorina, Jelinek Veronika, Herczeg Nóra, Szűcs Nóra Csenge

Középső sor: Karda Tünde (tanár), Pavlik Kitti, Fogarasi Maja, Stokinger Amina, Szunyogh Vivien, Zics Anna, Széna Fanni, Simon Gréta, Fodor Adrienn, Esze Tamás (tanár)

Felső sor: Szentpály Márton, Szabó Benedek, Németh Kristóf, Iszák Márton, Tóth Álmos, Kerekes Boglárka, Hanka Szabina

Székesfehérvári SZC Jáky József Középiskola

12/A

Felső sor: Hoór Valentin, Vadász Bence Máté, Molnár Szilvia, Pap Gábor, Solymosi Bálint Botond, Édes Máté, Farkas Bálint, Kollár András Bendegúz, Farkas Krisztofer Dávid

Középső sor: Grúz Martin, Kovács Nikol, Klenner Kármen, Bándi Bernadett, Schmidt Zsombor, Puskás Zsófia, Bakos Dorina, Kemenes Milán Tamás, Szeidenléder Krisztián

Alsó sor: Májer Dániel, Szücs Gergő, Fülöp Fanni, Gerván Eszter, Kovács Tünde (osztályfőnök), Cserháti Doroti Vanda, Kövics Zsombor, Benedek Szilveszter László, Szabó Viktória

Hiányzók: Hóbor Adrián, Sárközi Botond, Büttel Flóra, Boros Laura Diána, Zámbó Martin, Söményi Zalán

12/B

Felső sor: Békési Mór, Bartos Ádám, Járossy Máté, Bankó Balázs, Simon Kevin, Koseczky Ádám (osztályfőnök), Ujszászi Dávid, Udvardy András

Középső sor: Szabó Alex, Piller Nikolett, Vajda Péter, Bartók Levente, Tóth Fanni, Nagypál Annamária, Szilágyi Martin, Szigligeti Martin

Alsó sor: Szabó Benedek, Varga Mariann, Kovács Szilvia, Tóth Kornél, Józan György, Winter Mónika (osztályfőnök), Kun Virág, Zámbó Bence

Hiányzók: Rukkenbauer Márton, Béres Georgina, Rabóczki Dávid, Simon Evelin

12/C

Felső sor: Berkes Barnabás Márk, Vorák Zalán, Lezsák Levente, Liptai Tamás Álmos, Hajdók Kristóf, Bati Áron, Rozmán Larion Heliodor, Nagy István, Timár Máté, Szabó Dániel, Bihari Máté, Muhita Bence, Rábaközy Bálint, Moór Dominik, Kósa Péter, Barakonyi Attila Kevin

Középső sor: Papp Milán, Zelei Richárd Ferenc, Katona Zoltán Bence, Virág Christof Máté, Mihályi Máté, Hadlaczki Márton, Várdai Vivien Noémi

Alsó sor: Tóth Máté, Schvanner Márk, Vilics Alex, Simó Benjámin, Kósa Gergő, Szabóné Biter Tímea (osztályfőnök), Fürst Olivér, Végh Laura

Hiányzók: Grim Rajmund, Kiss Marcell Gergely, Puskás Bence Olivér, Reitter Bence, Rónaszéki Zalán

12/D

Felső sor: Selmeczi Hajnal Csillag, Buczkó Barbara, Szabó Kristóf, Reizer Mercédesz, Szemenyei Péter, Beraczkai Liliána, Oblat Hanna, Nagy Kristóf Dániel, Balla Hunor, Wald Péter, Salamon Patrik, Szabó Bence, Madár Gergő

Középső sor: Baglyas Boglárka, Fischer Kinga, Molnár Verona, Györök Anita Viktória, Jozó Csenge, Koller Adrián Felicián

Alsó sor: Filó Anna, Molnár Eszter Blanka, Stamber Boglárka, Beke Fruzsina, Szabó Patrícia, Horvai Veronika (osztályfőnök), Fazekas Márton László

Hiányzó: Hanzli Eszter

Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum

12/A

Legfelül: Horváth Anna Margit

Felső sor: Barna Barbara, Panyi Mónika Anna, Tóth Panna, Kaufman Szabina, Vass Bianka, Woth Réka

Alsó sor: Lukács Bianka Kendra, Gellér Enikő, Lestár Adrienn Viktória, Matyóka Dorina, Kövér Alexandra Nóra, Vincze Nadin, Bánóczki Diána, Horváth Virág, Jakab Nadin Dzsenifer, Verbóczki Johanna

Hiányzók: Nagy Bianka, Szöllősi Csaba

Osztályfőnök: Horváth Istvánné

12/B

Felső sor: Berkeszi Benigna, Berta Noémi, Széll Vivien, Hegyi Noémi

Alatta: Varga Mercédesz, Tímár Adrienn, Farkas Petra

Alatta: Körtvélyesi Adrienn (osztályfőnök), Panghy Noémi Krisztina, Gácsi Eszter Katica, Horváth Rebeka Léna, Kocsó Natália, Sallai Bianka

Alsó sor: Zechmeister Vivien, Horváth Janka Laura, Okos Kinga, Gyebróczki Georgina

Hiányzók: Fürész Tamara, Födelevics Szintia, Miklós Boglárka Dóra

12/C

Felső sor: Bodó Adrián, Müller Kevin, Bakó Luca Boglárka, Mészáros Petra, Kovács Fanni, Merkl Tíra, Nyikos László, Róka Panna, Dőry Gergő, Bognár Eszter

Alatta: Szücs Fanni Zsófi, Tombor András, Szücs Máté, Vigh Gergő, Bezzeg Vivien, Jákli Kitti, Boldizs Nikolett, Majzik Helga, Kondor Zsolt, Pajzos Dávid

Alatta: Klam Alexandra, Karakóczi Fruzsina, Kléber Eszter, Varga Emese, Erdélyi Liliána, Gál Titanilla, Budavári Noémi, Koszty Márk, Máté Zsombor

Alsó sor: Lakatos Adél, Götli Dominika, Molnár Boglárka, Bárdos Barbara Anna, Simon Piroska (osztályfőnök)

Hiányzók: Horváth Gábor, Molnár Dániel Gábor, Vas Emília Barbara

12/D

Felső sor: Simon Dzsenifer, Horváth Zsófia, Török Barbara

Alatta: Rauh Zsófia, Mészöly Lívia, Kadlicskó Nóra, Ferdinánd Dóra

Alatta: Bognár Dorina, Lőwenberger Bella, Halasi Adrienn, Zugor Lilla, Szvitács Kinga, Ács Noémi, Vitéz Zsófia, Sipos Dorina, Akl Noémi, Varga Blanka, Zab Vivien

Alsó sor: Csillag Hajnalka (osztályfőnök), Seres Laura, Mezei Dóra, Besenyei Dorina, Füredi Dorina, Szarka Cintia, Lakatos Viktória

Hiányzók: Hufnágel Petra, Németh Zsófia Eszter, Puplér Veronika, Völgyi Virág

Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

12/Z

Felső sor: Sallér László Márton (osztályfőnök), Csernák Attila, Berki Dávid, Kovács Balázs, Szántó Bulcsú, Bakos Botond Álmos

Alatta: Onódy Eszter, Széplaki Anna

Alatta: Szili Dániel, Virág Csaba, Lakatos Erzsébet, Varga Leila Friderika, Matus Dorottya

Alsó sor: Varga Nadin, Farkas Florina, Szalai Anna, Mező Viktória, Bácsi Johanna, Bari Virág Mirella

Lánczos Kornél Gimnázium

12/A

Felső sor: Horváth Brúnó, Kacamakisz Petrosz, Császár Boldizsár, Koronczai Ádám, Kabáczy Áron

Középső sor: Bogdán Boróka, Rednágel Sára, Takács Szonja, Kajos Milán, Magyar Márk

Alsó sor: Papp Lili, Papp Emese, Tóth Janka, Káldi Tamara

Hiányzók: Sitkei Dominik, Zoliec Mehdi, Dittinger Léna, Magyar Tünde, Szabó Amina, Szalai Emma Katalin, Winter Diána (osztályfőnök)

12/B

Felső sor: Szabó Vilma, Hettinger Lara, Mihályi Panna, Slezák Szebasztián, Lestár Patrik, Langmáhr Tamás, Bokor Apor, Juhász Bence

Középső sor: Pataki Emese, Baranyi Gréta, Pálinkás Laura, Blaumann Marcell, Balogh Benedek

Alsó sor: Salamon Lora, Ujvári Eszter (osztályfőnök), Dézsi Barbara, Várnai Dóra

Hiányzók: Forgó Fanni, Héjj Alexander, Potornai Lilla

12/C

Felső sor: Major Antónia, Király Zsüliett Amina, Cieleszky Kata, Kalmár Tamás Bendegúz, Pinczés Imre Ádám, Vas Dániel

Alatta: Káldi Botond, Vékás-Kovács Áron, Juhász Milán, Nagy Zalán, Németh Réka

Alatta: Ősze Levente Zoltán, Pallag-Bozsák Szilas, Káplár Edit (osztályfőnök), Andrásfalvy László

Alsó sor: Horváth Margit, Bordács Luca, Molnár Zsófia, Hárs Lilla, Herke Szófia Erzsébet

Hiányzó: Vörös Anna