Éppen ezért kértük, meséljen érdekes fehérvári találkozásokról, ide a Földön kívülről érkezőkről, s azokról az emberekről, akik akár csak hobbiszinten, akár az életüket erre áldozva, kutatták, tanulmányozták az ismeretlen jelenségeket. Kiderült, Fehérváron már a 70-es években feljegyeztek katonai iratok ilyen megmagyarázhatatlan „tüneményeket”, sőt „titkos” klub is alakult a megyeszékhelyen. No, de ne szaladjunk ennyire előre, először arról kérdezem Lászlót, neki mi az ősélménye a témával kapcsolatban, ami örökre megbabonázta, és amiért kutató lett.

- Nógrád megyéből származom, Kazár településről. Nyolc éves korom óta érdekel ez a téma. Egyszer én is láttam UFO-t fényes nappal: egy kisebb felhőbe berepült egy lapos tárgy, de onnan már nem jött ki. Ez nagyon mélyen megragadt bennem. Akkoriban ment a Függetlenség napja című film is, az is nagy hatással volt rám - idézi fel László a gyermekkori impressziókat, majd hozzáteszi, innen már csak egy ugrás volt az első ufós újság, ami kitartó érdeklődést eredményezett. Felnőttként nem csak az interneten akart információkhoz jutni, hanem le akart ülni emberekkel beszélgetni, anyagot gyűjteni, így hát terepmunkára indult. Miskolci László szavaival élve, mindig van hibafaktor, de ott van az az 10 százalék, amit nem lehet megmagyarázni, amiben tényleg lehet valami.

Miskolci László könyvével gyarapodott a hazai UFO-irodalom

Fotó: Az interjúalany

Miskolci László aztán könyvet is írt, Magyar UFO akták címmel jelent meg, melyben alaposan beleássa magát a hazai UFO-történelembe, de rendszeresen tart előadást is a téma iránt érdeklődőknek. Ezen a ponton térjünk vissza a Fehérvári UFO-gócpontra: mire alapozza tehát állítását, s van-e "kimutatás" ezzel kapcsolatban? Tud említeni olyan eseteket, mikor az említett városban észleltek azonosítatlan repülő tárgyat az emberek? Megosztana pár ilyen fehérvári történetet olvasóinkkal? - kértük, kérdeztük a kutatótól, aki kronologikus sorrendben haladva elmesélte, milyen fehérvári észlelések jutottak a tudomására.

- Magyarországon én szereztem meg elsőként hivatalos, katonai aktákat UFO-észlelésekről, ez eddig senki másnak nem sikerült. (Ezeket hiába kértük volna, a másodközlésük bonyolult jogi procedúrát indítana el, szerzői jogi aspektusokat vetne fel, de László könyvében fellelhetők, a szerk.) Ezek között találtam egy aktát, ami 1976-os keltezésű, tehát már bőven a rendszerváltás előtt léteztek ilyen észlelések, még ha nem is lehetett róla beszélni. Ezen aktát a BRFK állította ki, az állambiztonsági szolgálatok levéltárán keresztül. Ebben - az egyébként 30 évre titkosított dokumentumban- olvasható, hogy egy magyar sofőr érzékelt Fehérvár határában egy hosszúkás alakú UFO-t, majd hamarosan szovjet egységek vonultak a helyszínre. Honnan tudták épp, hogy ez a jelenség játszódik le épp? Talán kimutatta a radar, de erre nincs válasz- fogalmaz a kutató. - Több szemtanú is volt tehát, köztük katonák. A hosszúkás alakú UFO egy ideig lebegett a levegőben, enyhén ragyogott, aztán gyorsan elrepült - folytatta a történetet, melynek vége, hogy ezt a civil sofőrt végül arra kötelezték, hagyja el a várost, s erről senkinek se beszéljen.

Fényes jelenségek, mik megmagyarázhatatlanok

Fotó: WeAre/Shutterstock

A következő "fejezet" egy volt Videoton-dolgozó, Kapoun János feljegyzéseire apellál, aki már elhunyt. Az ő feleségével, Hosszu Annával tudott leülni László beszélgetni. Mint megtudta, ők beszámolókat gyűjtöttek össze, állítólag a fenti esetet is ismerték. Fehérváron alapítottak egy klubot, az volt a neve, hogy Kozmikus nők és férfiak klubja. Erről egyébként korábbi Fejér Megyei Hírlap lapszámokban is találni feljegyzéseket, rendszeresen összeültek a közös érdeklődés mentén szerveződött klubban, előadásokat is tartottak, s élményeikről beszélgettek. Az egyik cikkből az is kiderül, az MMK zöld szalonjában működtek.

- Az ő észleléseik tipikusan a fényes, repülő "csészealjak" voltak. Megpróbálták lefotózni, de mikor előhívták a negatívot, tönkrement a film - meséli László. Anna esetében a spiritualitás is becsatlakozik a történetbe, ugyanis állítólag ő a földönkívüliek jelét, üzenetét is képes volt fogadni - teszi hozzá a kutató.

A következő állomás Verőczei Ernő nevét viselheti, aki több alkalommal is látott fényes gömböket, fénylő jelenségeket az égen. Éppen ezért elhatározta, kamerát vásárol, s megpróbálja rögzíteni ezeket. Erről László így mesél: - Kietlenebb helyekre is kiment, hátha látni fog valamit. Feltérképezte, hogy Magyarországon vannak gócpontok, ahol az emberek többször, gyakrabban látnak ilyen jelenségeket. Ezek között volt Székesfehérvár is, s azt is tudjuk, a Zámoly felé vezető úton volt a megfigyelő törzshelye. Egy bekötőúton, ami éppen ránéz a szántóföldekre, távolabbi hegyekre. Itt látott rendszeresen UFO-jelenségeket, s élete végéig kereste is őket, amiket ő plazmagömböknek nevezett el. Sok felvételt készített, de a hagyatékkal együtt nagy részük elveszett. Egy-kettőt sikerült megszereznem, de mivel ezeket 1995-96 táján készítette, nem túl jó minőségűek, de a fénygömbök még így is kivehetők. Ő tudósbizottságot szeretett volna felállítani, de a plazmagömbök további vizsgálatai pénz híján meghiúsultak.

2018-ban László is kilátogatott a fent említett helyszínre, s a korabeli fotók, videók alapján, pontosan megtalálta a törzshelyet is, ahonnan Verőczei az eget kémlelte. - Az észleléshez idő kellene és rendszeresség. Mint mikor a természetfotósok egész álló nap fényképezőgéppel hasalnak a földön, hogy egyetlen ritka pillanatot megörökíthessenek - mutat rá, majd így folytatja: - Annyit biztosan megállapítottam, hogy nem lehet az autópálya, autóút fénye, nem lehet közvilágítás, egyértelmű, hogy az égen lebegett valami fényes - mondja, majd a jelen éveire ugorva megállapítást nyer: manapság már az UFO-észlelések nagy része is a közösségi oldalon kap nagyobb nyilvánosságot, s László is itt lát számos fehérvári észlelést. Ezek általában zárt, vagy nyílt csoportok, amik ahogy a Kozmikus nők és férfiak klubja, úgy ezek is a közös érdeklődés mentén szerveződnek. Mi lehet ez? - teszik fel a kérdést egy-egy fényjelenség kapcsán.

„Ufójelenség Fehérváron" - adta hírül a Hírlap tizennégy évvel ezelőtt. Tódult a nép a csodára, a tudósok is vizsgálódtak még külföldről is eljöttek körnézőbe...

Fotó: Somogyi Tamás/Archív

S ha már Fehérvár, ha már UFO-k, nem mehetünk el az országszerte híressé, sőt zarándokhellyé vált 36 méteres átmérőjű gabonakör mellett sem. Ez már nem László felsorolásának a része, csak mi emlékezünk meg róla, mert kikerülhetetlen. Az évszám 1992, tehát több mint 30 éve fedezték fel. Lázban tartotta a kérdés a tudósokat, kutatókat, mérnököket, civileket, amatőr csillagászokat, sőt már a tv-seket is. „Hálózat az Ufo-jelenség vizsgálatára” névvel szervezet is alakult csak a kör vizsgálatára, jelentős hírnevet hozva a városnak. "Tömegek zarándokoltak ki a 70-es út mellé, hogy a saját szemükkel láthassák az „égi jelenséget", amelyről Ötvös László fehérvári helikopteres pilóta tudósította a szerkesztőséget. Komoly tudósok foglalkoztak a témával, amely hosszú ideig lázban tartotta a közvéleményt. Aztán jött két fiatalember... " - írta Peresztegi T. Ferenc egy hírlapos, visszaemlékező cikkében, 2006-ban. Mint ismert, a két fehérvári diák, a Friderikusz-showban vállalta, hogy azt a bizonyos székesfehérvári kört ők maguk készítették. Takács Gábor és Dallos Róbert mókának szánta, de rendőrségi ügy lett belőle. Ezt a "vallomást" egyébként épp a kevésbé szkeptikusok fogadták aztán kétkedve.

Napjainkban tehát nincs tudomásunk arról, hogy létezne olyan elhivatott UFO-kutató szakember (vagy klub) Székesfehérváron, akinek ez lenne az élete, vagy a felfedezésnek, bizonyításnak szentelné az életét. De érdeklődők vannak bőven, akik tudni szeretnék: ez a tapasztalat kevesek kiváltsága? Az igazság tényleg odaát van? Túl a kanonizált ismereteinken, túl a megismerhetőn...