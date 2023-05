A jó idővel beköszöntével a madarak csicsergése mellett bizony a kellemetlenebb hanghatásokat is el kell viselnünk annak érdekében, hogy gondozott és szép környezetbe léphessünk ki. Ide tartozik a tavasztól őszig tartó fűnyírási szezon is, ami olykor roppant bosszantó tud lenni, ha az ember pihenni vágyna, de ugyanekkor szükségszerű. Akárcsak a legtöbb helyen, így van ez Székesfehérváron is. Mint közösségi oldalukon is írják, több mint 100 parkfenntartó összesen 18 fűnyíró traktorral és 48 fűkaszával dolgozik nap, mint nap azon, hogy végigérjenek a megközelítőleg négy millió négyzetméteren.

„Az egész városra kiterjedő, előre elkészített ütemterv szerint haladunk, ami szerint három hét alatt végig érünk a városon, de sajnos az eső miatt ez csúszhat. A kollégák megfeszített munkarendben, akár 12 órás műszakokban dolgoznak ezekben a hetekben” – írják bejegyzésük alatt.

Ami a csapadék miatti csúszást illeti, azzal azért számoltak, mert a lezúduló csapadék nagymértékű fűnövekedést eredményezhet, így akár 15 centiméteresre is megnőhetnek a fűszálak.

A fűnyíró-traktorokba szerelt GPS-jeladóknak köszönhetően igen jól látható, hogy milyen sok kilométert tesznek meg a gépek, s próbálnak versenyben maradni az egyre csak növő fűvel.

Ez csak az egyik térkép a traktorok munkáját nyomon követők közül Forrás: Székesfehérvár Városgondnoksága