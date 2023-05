Ahogy arról már portálunkon is olvashattak, és ahogy azt az elmúlt években megszokhatták, idén is több száz sportoló felvonulásával kezdődött május első napja. A menet aztán a Bregyó közbe érkezett, ahol kezdetét vette a hamisítatlan Sportmajális, ami ezúttal is a megszokott hangulatot árasztotta. A Bregyó köz pályái között sétálva ma senkinek nem volt furcsa, ha éppen egy tornász lógott valamelyik fáról, vagy az ideiglenesen kihelyezett speciális szőnyegeken valaki éppen egy akrobatikus gyakorlatot mutatott be. És természetesen az sem volt furcsa senkinek, ha volt, aki ezt a gyakorlatot kürtőskalácsot, vattacukrot, lepényt, vagy egyéb finomságot majszolva tekintette meg.