Az ASKA közösségi oldalán is írja, hogy a héten bontják utolsó szalmabálájukat, ami szűkösen ugyan, de talán még két-három hétre elegendő. A szalmára azért is van nagy szükség, mert továbbra is jó néhány kölyökkutyáról gondoskodnak, illetve ki tudja, hogy mennyit mentenek még az elkövetkezendő időkben. Ha azonban elfogy ez a két-három hétre elegendő készlet nincs utánpótlás, így arra kérik az embereket, akik tudnak, vigyenek nekik szalmát.