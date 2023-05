Május közepe ellenére a reggel induló főzőverseny résztvevői meleg kabátokban és vastag pulóverekben indították a napot, no meg jóféle házipálinkával, hogy jobban menjen a munka. A tavalyi 23 résztvevővel szemben idén csak 14 csapat bográcsaiban rotyogott mindenféle jó a székelykáposztától kezdve a különféle babételeken keresztül a nyúlig és a vadpörköltig bezárólag. Fűrész György, polgármester szerint, ők voltak a bátrak, akik nem ijedtek meg attól, hogy akár eshet is az eső. Mire az ételek elkészültek, a kabátok is lekerültek, igaz nem azért, mert kora délutánra felmelegedett volna az idő. A színpadon egymást váltották a fellépők, a sakk szerelmesei a sátor alatt szimultánt játszottak, a gyerekek pedig kedvükre ugrálhattak a különféle játékoknak köszönhetően, de talán a vízjáró hengernek volt a legnagyobb sikere.

Népszerűnek bizonyult a szimultán sakk

Fotó: Borsányi Bea / Fejér Megyei Hírlap

A polgármester kihasználta az alkalmat és bemutatta a falu közösségének azt a rézsűkaszát, amelyet közel 5 millió forintból szereztek be, túlnyomórészt a Magyar falu programban nyert támogatásból és már rá is került az önkormányzat egyik traktorára.

Az eszközt Orsi névre – amúgy ez a márkaneve is - keresztelték a Szent Donát Borrend csókakői ezerjójával: a gépet elsőként a borrend reprezentáló borkirálynője, aki ugyancsak éppen az Orsolya nevet viseli, locsolt le néhány korty borral.