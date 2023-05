Most írtunk arról, hogy egy magát hírgyűjtőnek nevező oldal ellopta a Fejér Megyei Hírlap fotóját, és annak segítségével kamu kommentre hivatkozott egy olyan idős hölgy nevében, aki már két éve itt hagyta e földi világot.

Kolléganőm világossá tette, hogy a hirzona.com hazudott bele a világba rémtörténetével, és tette mellé a vértesboglári díszpolgár, Rozika néni fényképét, amit egyébként kollégánk, Pesti Tamás készített. Ne higgyék, hogy ezzel vége az aljasságnak! Néhány órán belül lehozta a kamu kommentet, mintha az tény lenne a bikuci.hu nevű mocsokvödör, az eztnezd.net szennygyár, a magyarhaza.com névre hallgató féregportál, de a minden-egyben.com című borzadály is, természetesen mindegyik Rozika néni fotójával.

A csőstül szakadó szenny terjesztésében a keresők istene, a guglis világtróger bizony partner. Ha csak ezt beírja bárki a keresőjébe: „egy nyugdíjas nő megszólalt: értem sem jött”, elsőként a fent megemlített féregnyúlványokat adja be, és számtalan alkalommal jelöli ugyanerre a keresésre találatként kedvenc barátját, a fészbukot is.

Nézzük a több helyen forrásként megnevezett hirzona.com szerkesztőségét, mert bizony hiteles hírportálnak adják el magukat, érdemes az alkotókra egy pillantást vetni!

Itt látható a hírportál szépséges főszerkesztő asszonya, Horváth Kinga, aki már kiállásával is meggyőző személyiségnek néz ki. És bizony ezt csodálatos kiállást nem is venném el a hölgytől, annál is inkább, mert ő nem más, mint Rose Byrne ausztrál színművész! Na, jó, ez valószínűleg csak véletlen.

Íme a hirzona.com ellentmondást nem tűrő dizájnerfejlesztője, aki mellesleg programozó is, Huszár Mátyás. Szigorú tekintetű kun vagy székely gyereknek tűnik, ezért származásával nem is lehet probléma. A gond mindössze ott van, hogy a legény nem más, mint Tijl Beckand holland televíziós műsorvezető és humorista, aki egy szót sem tud magyarul, és a legkevésbé sem huszár!

A moderátoron már meg sem lepődik senki, hiszen a fiatalemberről üvölt, hogy még csak véletlenül sem Benedek Tamás, legalábbis az arcéle miatt nem. A képen Yung Wai Yin Ambrose ortopédsebészt láthatjuk, aki orvosi szakmájának él, és nincs szüksége kiegészítő moderátori szerepekre.

Kedves Olvasó! Ne engedje, hogy érzelme, világnézete, előre elképzelt koncepciója vezérelje, mert akkor ezek a portálok kicsinálják, meggyötrik, amiből talán soha nem áll fel! És erre figyelmeztesse a környezetében élő embertársait is!