– Az egyik legfontosabb pénzügyi tárgyú témánk a zárszámadás elfogadása volt. Örömmel nyugtáztuk, hogy a megyei önkormányzat gazdálkodása stabil, nincsenek likviditási problémái, több mint 5 milliárd forint saját bevételt szerzett az elmúlt évben, amelyből jelentős pénzmaradvánnyal, megtakarítással tudjuk folytatni a munkát – kezdte a legfontosabb döntések összegzését Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, aki hangsúlyozta, a 2012. január 1-jei konszolidáció óta folyamatosan kiegyensúlyozott és zökkenőmentes a megyei önkormányzat gazdálkodása.

Több technikai jellegű döntést követően egy olyan napirendi pontot is elfogadott a testület, ami alapvetően érinti a Fejér vármegyei embereket is: az országgyűlés által március végén elfogadott békepárti határozat támogatásáról hozott pozitív döntést a közgyűlés.

– A szomszédunkban sajnálatos háború zajlik Ukrajna és Oroszország között, ami önmagában is tragikus, hiszen nap mint nap emberek halnak meg. Azt látjuk, hogy az a fajta uniós szankciós politika, amelyet a háború lezárása érdekében nevesítenek és próbálnak folytatni, nemhogy lezárja a háborút, hanem annak eszkalációjához vezet, és egyre több problémával sújtja az embereket. Úgy látjuk, hogy a szankciók nem működnek, a szankciók csak inflációt okoznak, ráadásul ha fegyvert, a végén vadászgépeket és már katonákat is szállítunk, akkor a konfliktus kiéleződik, és még hosszabb ideig tart. Mindannyian a bőrünkön érezzük a háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika hatását: elszabadultak a rezsiárak, óriási az infláció, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy békére, a békéhez pedig tárgyalásokra van szükség – hangsúlyozta Molnár Krisztián, aki arról is beszélt a vármegyei közgyűlés csatlakozott az országgyűlés békepárti határozatához, és minden Fejér vármegyei települést arra kér, hogy ők is tegyék ezt meg, közösen szorgalmazva a béketárgyalásokat és a háború mielőbbi lezárását.