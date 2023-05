Fehérváron már három éve nem tudták fogadni a gyereknapon a családokat, illetve a gyerekeket, érdeklődőket. Az első években a koronavírus járvány volt az akadálya, tavaly pedig a laktanya átfogó épületenergetikai, korszerűsítési munkálatai miatt nem volt látogatható a Szent Flórián körúti épület.

-Külön öröm számunkra, hogy három év után ismét találkozhatunk a városban élőkkel, illetve a környékbeliekkel ezen a napon. Tulajdonképpen egy kicsit minden gyerek tűzoltóvá válhat ilyenkor, de a program sok érdekességet ígér felnőttek számára is, hiszen a gyerekek is, és a szüleik is beülhetnek a tűzoltó autókba. A felnőtteket általában a tűzoltók felszerelései, a műszaki mentési eszközök érdeklik jobban és hát egy bizonyos mértékig ki is próbálhatják azokat. Például megemelhetik őket, és ilyenkor mindig egyfajta meglepődés látszik az emberek, a gyerekek arcán. Mondják, hogy: Hú, ez ilyen nehéz? Ezzel kell dolgozni, hosszú perceken át tartva a kézben? Egy kombinált feszítővágó berendezés akár 20-25 kg is lehet, tehát valóban nem olyan egyszerű ezeket az eszközöket alkalmazni. Hoztunk tűzoltóruhákat, védő sisakokat is, így tényleg, fizikailag is tűzoltóvá válhat bárki ezen a napon. Beöltözhetnek a családok, fotókat is készíthetnek és óránként próbariasztást is tartunk, melynek köszönhetően mindenki megtekintheti, megtapasztalhatja, hogy mi is történik akkor, amikor beérkezik hozzánk egy segélyhívás. És persze azt is, hogy azt követően hogyan riasztják a tűzoltókat, és hogy azok hogyan indulnak el a balesetekhez, tűzesetekhez, mondta el Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A székesfehérvári tűzoltó laktanya udvarán tűzoltó gépjárműfecskendőt és több különleges szert mutattak be, köztük a pályaszert, mely jellemzően balesetekhez, műszaki mentéshez vonul, de viharkároknál is nagy szerepe van, hiszen az elmúlt időszakban adományból érkezett elektromos kisgépek többsége is erre a járműre van felmálházva, így ott lapul az akkumulátoros orrfűrész, a körfűrész, csavarbehajtó.

-Az ilyen és ehhez hasonló, nagy hatékonysággal használható eszközök a viharkárok során is hasznosak, különösen, amikor az épületek fémszerkezetét bontja meg a szél, vagy lemezfedéseket szakít fel a vihar, mondta a szóvivő.

Ebben az évben megjelent az eredetileg katonai célokra épített magyar autó, a páncélozott, cserélhető felépítményű, golyóálló Komondor is. Ilyen autóból csupán 3 darab van az országban, és abból egy itt, Székesfehérváron és annak környékén lát el szolgálatot. De kiálltak a tűzoltó daruval és több, különleges szerrel is, melyek ajtajánál már a délelőtt 10 órai kezdés idején hosszú sorok alakultak ki a számtalan érdeklődő miatt.

A gyereknapi esemény a tervek szerint délután négyig tart, így, ha valaki még szeretné gyermekét vagy önmagát tűzoltóruhában látni, vagy az a vágya, hogy a fecskendő vagy a daru oldalára szerelt lépcsőkön felmásszon és a vezető-, illetve a kezelőfülkében fotókat készítsen, az vasárnap délután négyig még megteheti.