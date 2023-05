A Budapesti Önkéntes Mentőegyesület 1887-es és az Országos Mentőszolgálat 1948-as megalakulásának 75. évfordulójára tartják meg az idei évtől a mentők napját, május 10-én.

Bár május 10-e a mentők napja, a székesfehérvári mentőállomáson nem sajátították ki ezt az ünnepet a maguk örömére a mentőszolgálat dolgozói. Szélesre tárták az állomás kapuját és egész nap várták a tisztelt érdeklődőket, akik kíváncsiak voltak arra, hogyan néz ki egy mentőautó belülről. Milyen műszerekkel vannak a rohamkocsik felszerelve vagy mi mindenre van szüksége a mentősöknek, egy-egy segítségnyújtás alkalmával? Megleshették honnan indulnak a rohamkocsik a segélykérést követően, de a nyílt nap során, bemutatókon is résztvehettek, ahol megtudhatták, mi a módja a szakszerű újraélesztésnek, de a vállalkozó szelleműek, meg is próbálkoztak vele.

A legnépszerűbb természetes a mentőautó volt, nem csak a gyerekek körében.

A mentőállomáson, minden hónap első hétfőjén hősképzést tartanak. Ezeken a napokon szintén bárki ellátogathat a mentőállomásra három és öt óra között. A szerdán megrendezett nyílt napon, ezeket a hősképzéseket is igyekezetek népszerűsíteni, mivel céljuk, hogy mindenkihez eljusson, hogyan is kell egy újraélesztést pontosan végrehajtani.

Délben egy komplett, emeltszintű újraélesztési bemutatót is tartottak, ami laikus életmentéssel kezdődött, majd esetkocsi, mentős, orvos folytatta a már megkezdett feladatokat, mint ahogy a valós életben is történni szokott.